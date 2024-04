Vice-prefeita de Mogi, Priscila Yamagami denuncia bloqueio do acesso ao seu gabinete

A vice-prefeita de Mogi, Priscila Yamagami (PP), denunciou pelas redes sociais que teve seu acesso biométrico ao gabinete de trabalho na Prefeitura bloqueado.

Priscila não cita o motivo, mas afirma que não conseguiu acessar a sala e inclusive mostrou em vídeo a negativa do sistema.

“Ao tentar entrar, percebi que a digital (único meio de abrir a porta que dá acesso ao gabinete) havia sido invalidada, ou seja, a digital dela cadastrada não mais é reconhecida pelo sistema oficial da Prefeitura”, disse a vice-prefeita.

O acesso bloqueado aconteceu nesta segunda-feira, mas só foi contado em vídeo pelas redes sociais nesta terça-feira.

Ela ressaltou que foi “eleita democraticamente”.

“Fui eleita democraticamente pelos mogianos em 2020, precisei contar com a ajuda de uma servidora para entrar e, dentro do gabinete, descobriu que a chave da sua sala também havia sido removida do lugar onde ela sempre guardou”.

Para acessar sua sala, a vice-prefeita precisou pedir ajuda “de um servidor para encontrar sua chave, abrir a sua sala e pegar coisas pessoais e de trabalho”.

“Priscila lamenta profundamente o ato antidemocrático e autoritário do prefeito e já está em contato com seus advogados para tomar as providências necessárias”.

A Prefeitura de Mogi informou por meio de nota que “ a vice-prefeita Priscila Yamagami teve acesso ao seu gabinete.

Nas últimas semanas a prefeita “rompeu” politicamente com o prefeito Caio Cunha e deve sair candidata pelo PP, partido que hoje apoiará o candidato indicado pelo PL.