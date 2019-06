Vila Brasileira recebe edição do projeto “A Cidade é Aqui” nesta terça

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza, nesta terça-feira (18), a partir das 19 horas, mais uma edição do Projeto “A Cidade é Aqui”, que ocorrerá na Vila Brasileira. O encontro será na Escola Municipal Professora Doracy Baptista de Campos Pereira (rua José Benedito dos Santos – antiga rua Unicor). Na ocasião, o prefeito Marcus Melo e os secretários municipais conversarão com os moradores, informando as ações realizadas na região e ouvindo sugestões.

“Nossas reuniões do projeto ‘A Cidade é Aqui’ são muito proveitosas, pois nós apresentamos as ações e programas que são realizados no bairro e também ouvimos as demandas das pessoas, com a presença de todos os secretários municipais. Cada sugestão ou solicitação é encaminhada ao setor específico para receber uma resposta”, afirma o prefeito.

A Vila Brasileira faz parte do distrito de Braz Cubas e, por isso, será beneficiada diretamente pela construção na nova Maternidade Municipal, cujas obras deverão ser iniciadas no segundo semestre deste ano. A unidade será construída na área onde funcionava o antigo Fórum. Hoje a única maternidade pública da cidade é a Santa Casa, que também atende pacientes de outras cidades e, com isso, apresenta problemas frequentes de superlotação.

O projeto prevê a construção de um prédio com aproximadamente 8 mil metros quadrados distribuídos em sete pavimentos e contará com 51 leitos, 10 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de cuidados intermediários, UTI Adulto, Centro Obstétrico e demais espaços especializados. O investimento está estimado em R$ 50 milhões.

Além disso, a Vila Brasileira vai ganhar um novo campo de futebol, com grama natural, na rua Anna Machado. O equipamento vai proporcionar uma nova área para prática de esportes para toda a região.

O bairro possui uma unidade do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer). Os cursos têm como objetivo preparar os candidatos para conseguir uma vaga no mercado de trabalho ou gerar sua própria renda. Dentre as opções, os cidadãos encontram à disposição cursos de artes, gestão, imagem pessoal, culinária, entre outros. Informações pelo telefone 4721-2423.

No mesmo prédio do Crescer, o Fundo Social mantém o Polo de Beleza Vila Brasileira, com objetivo de oferecer qualificação profissional para jovens e adultos. São sete opções de cursos: Assistente de Cabeleireiro, Depilação e Design de Sobrancelhas, Manicure e Pedicure, Maquiagem, Corte e Costura, Mini Cursos de Bonecos de Pano e Construção Civil.