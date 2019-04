Neste sábado (6) a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos vai iniciar mais um mutirão do Programa Cuida + Mogi. Desta vez, a região beneficiada será a da Vila Nova União, que receberá serviços de drenagem, tapa-buraco e o cata-tranqueira. O atendimento ao bairro será finalizado no outro final de semana, com serviços de capinação.

“Estamos cumprindo um compromisso assumido com os moradores do bairro durante a reunião do Programa “A Cidade é Aqui”, que realizamos no último dia 26 de março, na sede do Centro Familiar Maria Medianeira”, destaca o prefeito Marcus Melo. “Enfrentamos um período bastante difícil por conta da chuva, que neste ano superou todas as previsões da meteorologia, mas agora estamos acelerando os serviços em toda a cidade”.

A Secretaria orienta que todos os moradores devem deixar os materiais descartáveis que serão recolhidos pela Operação Cata-Tranqueira em suas calçadas, logo no início da manhã.

“Os funcionários da empresa responsável pela limpeza pública passarão recolhendo todo tipo de resíduo, menos entulho de construção civil e lixo doméstico, promovendo o descarte adequado, evitando que os materiais acabem parando nas ruas, bocas de lobo, córregos e terrenos baldios, trazendo transtornos para os moradores”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Lorena de Meira.