Vila São Francisco recebe neste sábado ações de saúde sexual e reprodutiva

Sabendo da importância de um diagnóstico precoce de HIV, sífilis e hepatites virais, a equipe do Serviço de Assistência Especializada (SAE) realizará neste sábado (29), em parceria com a ONG Barong, uma ação de prevenção, com a oferta de testes rápidos na Vila São Francisco (antigo Raspadão). A ação ocorrerá das 11 às 16 horas, em frente à igreja matriz do bairro.

A comunidade local também contará com orientação e encaminhamento às pessoas vivendo e convivendo com HIV/Aids, e com resultados reagentes para qualquer exame no intuito de realizar tratamento ou a conclusão da investigação de quaisquer das infecções.

A ONG Barong atua há 22 anos promovendo ações de saúde sexual e reprodutiva sendo uma das primeiras no Brasil a adaptar uma unidade móvel com a finalidade de ir ao encontro das pessoas. Para alcançar seus objetivos, no sentido de sensibilizar a comunidade, utiliza recursos lúdicos e linguagem adequada para cada público.

Com sua unidade móvel, consegue viabilizar uma série de ações, como: realização de exames de HIV, hepatites, sífilis, atendimento individual para esclarecimento de dúvidas, disponibilização de preservativos masculinos e femininos, de material educativo sobre saúde sexual e reprodutiva e temas relacionados.