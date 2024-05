Virada Cultural: confira a operação especial dos Transportes Metropolitanos de SP

Neste fim de semana, nos dias 18 e 19 de maio, as empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) terão operação especial para atender ao público da Virada Cultural 2024. As linhas sobre trilhos funcionarão de maneira ininterrupta para facilitar o trajeto dos passageiros que pretendem curtir as atrações culturais.

Trilhos

De sábado (18) para domingo (19), as linhas da CPTM irão operar ininterruptamente durante a madrugada. Entre meia-noite e 4h da manhã, as estações estarão fechadas para embarque e apenas os passageiros que chegarem à CPTM por meio de integração com o Metrô poderão embarcar. Os intervalos médios entre os trens serão de 30 minutos nas cinco linhas da companhia neste horário especial. Serão disponibilizados trens de prontidão em locais estratégicos ao longo da malha ferroviária, que poderão ser utilizados se necessário.

Já no Metrô, a operação das quatro linhas será ininterrupta durante a madrugada do sábado (18) para o domingo (19). As estações São Bento e Anhangabaú ficarão abertas para embarque e desembarque e todas as demais estações abertas para desembarque. Na estação Anhangabaú, o embarque será feito pelo acesso Formosa e, na estação São Bento, o público poderá embarcar pelo acesso do Vale. Os demais acessos destas estações ficarão fechados. A operação será monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e se houver necessidade, haverá aumento na frota.

Linhas intermunicipais

As linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU que operam nas regiões do Butantã e Heliópolis terão mudanças de itinerário durante a Virada Cultural.

A partir das 22h da sexta-feira (17) até a madrugada de segunda-feira (20), as linhas 033, 068, 079, 191, 241, 300, 511 e 841 irão utilizar o Corredor Francisco Morato. Na região de Heliópolis, os serviços 008, 063, 063EX1, 158, 160, 493 e 493DV1 terão desvio de itinerário, no sentido ABC, a partir das 17h da sexta (17) até a madrugada de segunda-feira (20). Agentes da EMTU vão monitorar a operação e orientar os passageiros.