Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 03 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Vídeos DS

64 ANOS DO DIÁRIO DE SUZANO

03 setembro 2025 - 10h48Por Fotografia

 

O Jornal Diário de Suzano completa nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, 64 anos. É uma história consolidada, de muita informação, de serviços prestados ao longo de mais de seis décadas. Pelo tempo de vivência, o DS - como é carinhosamente chamado - viu de tudo: histórias marcantes, sonhos, mudanças no mundo, transformação tecnológica e da sociedade e, infelizmente, tragédias e pandemia. Um jornal marcado pelos ideais de seu fundador Thadeu José de Moraes, o Diário de Suzano nasceu como A Comarca de Suzano, em 1961. A evolução foi rápida ao longo dos anos. O Diário de Suzano acompanha as mudanças tecnológicas investindo, além do impresso, em plataformas digitais. Mantém um portal ativo com atualização de notícias e viu recentemente a audiência de seu site crescer. O jornal também se comunica com seus leitores pelas redes sociais. Faz transmissões ao vivo, pelo Facebook e Instagram, de entrevistas e ainda recebe sugestões, dicas e críticas pelo WhatsApp. É o único jornal do Alto Tietê verdadeiramente impresso e diário. Mantém um programa diário de entrevistas ao vivo e desenvolve eventos de premiações para valorizar os setores da sociedade. Acompanhe neste vídeo a história do jornal, do seu fundador e depoimentos dos funcionários.

Deixe seu Comentário

Leia Também

DS Entrevista César Braga controlador geral do município de Suzano
Vídeos DS

DS Entrevista César Braga controlador geral do município de Suzano

DS Entrevista Geraldo Garippo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano
Vídeos DS

DS Entrevista Geraldo Garippo secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano

DS Entrevista Escritor Sacolinha e o poeta Francis Gomes
Vídeos DS

DS Entrevista Escritor Sacolinha e o poeta Francis Gomes

DS Entrevista Antonio Ribeiro consultor de Soluções de Energia
Vídeos DS

DS Entrevista Antonio Ribeiro consultor de Soluções de Energia

DS Entrevista Tuane Vieira psicóloga, atriz e produtora cultural
Vídeos DS

DS Entrevista Tuane Vieira psicóloga, atriz e produtora cultural

DS Entrevista Giselle Roncada empresária do ramo da educação
Vídeos DS

DS Entrevista Giselle Roncada empresária do ramo da educação