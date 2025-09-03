64 ANOS DO DIÁRIO DE SUZANO

O Jornal Diário de Suzano completa nesta quarta-feira, dia 3 de setembro, 64 anos. É uma história consolidada, de muita informação, de serviços prestados ao longo de mais de seis décadas. Pelo tempo de vivência, o DS - como é carinhosamente chamado - viu de tudo: histórias marcantes, sonhos, mudanças no mundo, transformação tecnológica e da sociedade e, infelizmente, tragédias e pandemia. Um jornal marcado pelos ideais de seu fundador Thadeu José de Moraes, o Diário de Suzano nasceu como A Comarca de Suzano, em 1961. A evolução foi rápida ao longo dos anos. O Diário de Suzano acompanha as mudanças tecnológicas investindo, além do impresso, em plataformas digitais. Mantém um portal ativo com atualização de notícias e viu recentemente a audiência de seu site crescer. O jornal também se comunica com seus leitores pelas redes sociais. Faz transmissões ao vivo, pelo Facebook e Instagram, de entrevistas e ainda recebe sugestões, dicas e críticas pelo WhatsApp. É o único jornal do Alto Tietê verdadeiramente impresso e diário. Mantém um programa diário de entrevistas ao vivo e desenvolve eventos de premiações para valorizar os setores da sociedade. Acompanhe neste vídeo a história do jornal, do seu fundador e depoimentos dos funcionários.