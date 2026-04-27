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Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
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Cidades

60ª edição da Festa de São José Operário terá programação religiosa

Evento acontece na própria paróquia, localizada no Jardim Casa Branca

27 abril 2026 - 17h53Por da Reportagem Local
60ª edição da Festa de São José Operário terá programação religiosa60ª edição da Festa de São José Operário terá programação religiosa - (Foto: Divulgação)

A Paróquia São José Operário realiza a 60ª Festa de São José Operário, reunindo fiéis e moradores em uma programação especial que une celebrações religiosas, apresentações artísticas e momentos de confraternização. O evento acontece na própria Paróquia São José Operário, localizada na rua Roberto dos Santos, 255, no Jardim Casa Branca, com entrada gratuita.

Sob a organização do padre Luiz Ricardo Cândido da Silva, a tradicional quermesse será realizada nos dias 1º, 2 e 3 de maio, sempre após as missas.

A programação principal começa na sexta-feira, 1º de maio, às 9h30, com o discurso de autoridades no palco, como o prefeito Pedro Ishi, a primeira-dama Débora Raffoul e secretários municipais. Às 10h, será celebrada a Santa Missa, seguida de procissão e da tradicional bênção das carteiras de trabalho, em alusão ao Dia do Trabalhador. “No dia 1º abençoamos as carteiras de trabalho e todos os trabalhadores, para que sempre deem frutos através do trabalho”, comentou o padre. Ao meio-dia, o público poderá participar de almoço na praça com música ao vivo e apresentações artísticas.

Ainda na sexta-feira, a programação musical conta com shows de Hélio e Marron, às 12h, Eros Violeiro, às 19h, Cia Alabama Country, às 20h15, e o grupo Katinguelé, às 21h.

No sábado, 2 de maio, a programação conta com Raffa Augusto, às 19h, e o grupo Sampa Crew, às 21h. Já no domingo, 3 de maio, a festa continua com Sandro e banda, às 19h, e o encerramento fica por conta do cantor Dudu Nobre, às 21h.

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