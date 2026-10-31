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Outubro Rosa

Caminhada da OAB Suzano orienta mais de 500 pessoas sobre saúde e direitos da mulher

Ação encabeçada pela Comissão da Mulher Advogada no Parque Max Feffer teve orientações jurídicas gratuitas, entretenimento e informação ao público

31 outubro 2026 - 14h39 Por da Reportagem Local
Ação encabeçada pela Comissão da Mulher Advogada no Parque Max Feffer teve orientações jurídicas gratuitas, entretenimento e informação ao público Ação encabeçada pela Comissão da Mulher Advogada no Parque Max Feffer teve orientações jurídicas gratuitas, entretenimento e informação ao público - (Foto: Divulgação)

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio de sua Comissão da Mulher Advogada em conjunto com demais grupos apoiadores, promoveu a 1ª caminhada "OAB Suzano em Movimento" no Parque Max Feffer, levando oportunidade, conscientização sobre a saúde feminina e a oferta de orientação jurídica gratuita a cerca de 500 visitantes.

Com apoio ao público, distribuição de materiais temáticos acerca da defesa dos direitos e da saúde da mulher, a subseção entregou momentos marcados pelo entretenimento, pela prática esportiva e pelo direcionamento jurídico com suas equipes. A abertura do ato contou com uma apresentação da fanfarra da Guarda Mirim Suzano (GMS) e, após a caminhada pelo perímetro do parque municipal, as atividades encerraram-se no pavilhão da cultura afro-brasileira Zumbi dos Pamares com aulas de zumba e fit dance promovidas em parceria com a Ultra Academia.

O evento ainda contou com a presença do presidente Fabrício Ciconi Tsutsui, da vice-presidente Edjane Maria da Silva Sutero, do secretário-geral Cristian Sivera, da secretária-adjunta Antonia Prado Gasparotti, da tesoureira Gabriella Gimenez, da presidente da comissão promotora, Maria Margarida Mesquita, e de demais representantes dos grupos temáticos apoiadores, sendo estes as comissões de Direitos PCD, Direito Previdenciário, Esportes e Lazer, Eventos, Direito de Família e Sucessões, Direitos da Pessoa Idosa, Direito Médico e Direito do Trabalho e Cultura, além da Comissão Especial do Vôlei Feminino.

Segundo Maria Margarida, a iniciativa foi um sucesso ao transmitir uma mensagem de união, força e valorização. "Reforçar que o combate ao câncer de mama, bem como a uma série de outras doenças, pode partir do movimento, do exercício e do conhecimento acerca dos direitos que nós, mulheres, temos. A saúde feminina merece atenção e muito respeito, por isso, agradeço a todos que tornaram este momento possível", comentou.

Por sua vez, Ciconi reforçou o papel social da Ordem em Suzano ao destacar que causas como a saúde e o direito feminino merecem destaque constante. "Nosso time, com a diretoria e as comissões sempre atuantes, fazem um trabalho espetacular ao levar o direito e a orientaçào social para além da subseção, chegando assim ao cidadão que, hoje, por exemplo, veio visitar o parque com sua família. Parabenizo e agradeço a todos que estiveram conosco, seguimos endossando a valorização da mulher no dia a dia", constatou.

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