4º Chá Beneficente com a reza da Coroa do Divino acontece neste sábado

Os devotos do Divino Espírito Santo se reúnem hoje para mais uma reza da Coroa do Divino. O 4º Chá Bingo Beneficente ocorrerá às 15 horas, na Associação Pró-Festa do Divino. Depois da Coroa, começa o bingo. O convite para o chá bingo pode ser adquirido na hora, ao preço de R$ 7, e há a venda de cartelas avulsas.

Na oportunidade, será feito o lançamento da “Ação entre Amigos”, que terá como prêmio principal um carro zero quilômetro, o Fiat Mob, além de outros prêmios como uma TV Smart e um celular. O sorteio será durante a Festa do Divino 2020, que ocorrerá de 21 de maio a 31 de maio, sob o tema “Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade e conduzi-nos à santidade”. À frente da festividade religiosa e folclórica estão os festeiros Mauro de Assis Margarido (Maurinho) e Cícera Alecxandra de Oliveira (Alê) e os capitães de mastro Maurimar Batalha e Roberta Fadoni Batalha. Eles estão, também, nos preparativos finais para a realização do 2º Jantar Italiano, que será realizado no dia 14 de novembro (véspera de feriado do dia 15 de novembro – Proclamação da República), no Salão Social do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. O valor do convite para o jantar é R$ 60 e ele terá a animação musical do cantor italiano Tony Angeli.

O jantar será preparado pela equipe da Cantina Italiana D´Ângelo, tradicional restaurante de Mogi das Cruzes, sob o comando de Ângelo Lazzurri. Serão servidos quatro tipos de molhos (bolonhesa, ao sugo, calabresa com bacon e três queijos). O tom musical ficará por conta do italiano Tony Angeli, que apresenta um espetáculo bem interativo e muito dançante.

“Ainda temos poucos convites para a venda. E estamos trabalhando para que tudo dê muito certo.

Na terça-feira (12/11), a equipe da Cantina Italiana D´Ângelo já começa a preparar o molho de tomate. Vai ter muita comida farta e boa”, revela a festeira Alê.

O show está previsto para começar entre 21 horas e 21h30, com a duração de 2h a 2h30 de apresentação.

No repertório de Tony Angeli, além de seus sucessos, há os grandes hits da música italiana, como Roberta, All Di La, Dio Come Ti Amo, O Mio Senhore, Vollare, Sole Mio, Caruso e tantos outros sucessos que marcaram a época de ouro do gênero musical.

Já o 5º Chá Bingo Beneficente será no dia 14 de dezembro. A Associação Pró-Divino está situada na avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232, no Mogilar. Para a comodidade dos fiéis, há estacionamento gratuito no espaço do Tiro do Guerra, que gentilmente cede o local.