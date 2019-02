Animação e terror são estreias da semana do cinema de Suzano

Dentre as estreias da semana pelo Centerplex de Suzano, a continuação da animação "Uma Aventura Lego 2" e o filme de terror "Escape Room" estão entre os destaques desta quinta-feira (7).

O filme, da Warner Bros, matém a continuação após cinco anos dos eventos do primeiro filme. Na trama, que será exibida nas salas 2 e 3, a batalha contra inimigos alienígenas faz com que a cidade Lego torne-se apocalipsópolis, em um futuro distópico onde nada mais é incrível.

Neste contexto, Emmet constrói uma casa para que possa viver ao lado de Lucy, mas ela ainda o considera ingênuo demais. Quando um novo ataque captura não apenas Lucy, mas também Batman, Astronauta, UniKitty e o pirata, levando-os ao sistema planetário de Manar, cabe a Emmet construir uma espaçonave e partir em seu encalço. No caminho ele encontra Rex Perigoso, um navegante solitário que decide ajudá-lo em sua jornada.

Com Chris Pratt no elenco, dublando o personagem Emmet, a animação ainda conta com Elizabeth Banks que retorna para o elenco de vozes da continuação, e a novidade da vez, com a comediante Tiffany Haddish (Viagem das Garotas). A direção da continuação da aventura em personagens Lego será de Mike Mitchell, que dirigiu o primeiro Trolls. O roteiro passou por três versões, sendo a última por Matt Fogel.

Terror

Outro filme que também faz parte da programação do cinema de Suzano é "Escape Room". A história de terror recria os perigos da sala de jogos. Na trama, seis estranhos, que estão passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

Com direção de Adam Robitel, o filme será exibido na sala 4 e a classificação indicativa é de 14 anos.