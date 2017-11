Banda suzanense se destaca em festivais e prepara gravação de videoclipe

Dando um passo de cada vez, na busca da realização de um sonho na carreira musical, a banda suzanense Prowler, cover de Iron Maiden, vem participando e vencendo festivais regionais. Nas conquistas do grupo está o título de campeão do 1º Festival de Bandas Covers do Alto Tietê, que ocorreu em julho, em Poá, e a conquista do segundo lugar no Festival de Bandas do Bar Mais Brasil, em Mogi das Cruzes. A banda se prepara, inclusive, para gravar um videoclipe.

Ao vencer o festival de Poá, como prêmio, a Prowler ganhou a oportunidade de realizar uma entrevista para a rádio Kiss FM, além de prêmio em dinheiro. "Foi a primeira vez que participamos de um concurso, a banda é recente e ficamos muito felizes com a colocação. A entrevista na Rádio Kiss foi sensacional e trouxe bastante visibilidade pra banda", conta o guitarrista Rodrigo Prado. Prowler é em homenagem a música de mesmo nome do primeiro álbum do Iron Maiden.

Já a conquista no festival de Mogi, concedeu ao grupo a gravação do videoclipe. Segundo Prado, em breve eles estarão em estúdio.

A banda é integrada por Du Marques no vocal, Rodrigo Prado na guitarra, Renato Freitas na bateria, Michel Perito na guitarra e Nilson Rodrigues no baixo.

A Prowler existe há 4 anos. Eles ficaram afastados há algum tempo, devido a saída do vocalista. Decidiram retornar este ano com nova formação. A banda não possui patrocinadores. Todos os custos com fantasias, transporte e o boneco do "Eddie", que está presente nas apresentações, são investimentos dos próprios músicos. "Os concursos ajudaram bastante, pois a banda teve destaque. Temos carinho pelo o que fazemos e fazemos bem feito, isso é o mais importante, cantamos e tocamos com amor", finaliza Rodrigo.