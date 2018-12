Cantata de Natal Pequenos da Educação será nesta sexta-feira em Mogi

O Ginásio Municipal de Esportes Prof. Hugo Ramos, no Mogilar, será palco nesta sexta-feira (14), às 20 horas, da Cantata de Natal Pequenos da Educação.

O espetáculo que comemora a chegada do Natal contará com muita música e dança para festejar a data. Realizado pela primeira vez pela Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, a cantata reunirá 897 crianças e jovens do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, promovido pela Pasta e o projeto Arte do Balé, da Escola Municipal Profª Heliana Mafra Machado de Castro, na Vila Cléo. A entrada é gratuita.

Alunos das bandas escolas de 16 escolas municipais, corais e a Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, que integram o projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, irão se apresentar no espetáculo. “É um evento para celebrar a nossa Mogi da Musica, uma cidade com vocação para a música, que se destaca pelos seus projetos de ensino de música e pelos seus jovens talentos. Contamos com a presença de todos para assistir este espetáculo, preparado com tanto carinho por nossos alunos”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes.

Clássicos natalinos, como as canções Jingle Bells, Dorme em Paz, Noite Feliz e Halleluia serão tocados e cantados pelas crianças e jovens.

O evento também terá a participação de cantores convidados. Neste ano, as bandas escolares do projeto se destacaram em competições.

A Banda Sinfônica Jovem venceu o Brazil Music Contest, concurso que reúne grupos sinfônicos de todo o Brasil. Com a vitória, o grupo assegurou uma vaga para disputar o mundial de bandas no Canadá em 2019 e em Tóquio em 2020.

O Pequenos Músicos oferece o ensino de musicalização no horário de aula e ensino sinfônico no contraturno escolar para 11 mil crianças em 16 escolas municipais e conta ainda com a Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes.

O projeto, que atualmente é administrado pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, tem a direção artística do maestro Lelis Gerson.