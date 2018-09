Caravana Poe realiza nesta sexta-feira duas apresentações no Teatro da Neura

Com apoio institucional do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, a Oops!.., realiza nesta sexta-feira (14) mais uma etapa do projeto "Caravana Poe".

Desta vez, o projeto desembarcará em Suzano, para realizar duas apresentações das peças "Gato Preto" e "Olho", onde os espetáculos integrarão a programação do Espaço N de Arte de Cultura do Teatro da Neura.

Ambas apresentações acontecem no mesmo dia, sendo a primeira peça "Gato Preto", às 20 horas, e "Olho", às 21 horas.

A peça "Gato Preto", obra de Edgar Allan Poe, conta a história de Annabela, uma mulher de natureza extremamente sensível e delicada, esposa exemplar e especialmente afeiçoada aos animais. Contudo, torna-se uma pessoa irritável, sombria e apática, após sucessivos acontecimentos que a fazem crer que o seu gato, chamado Plutão, possui algo de sobrenatural e uma certa maldição do Gato Preto. A peça é dirigida e adaptada por João Bosco Amaral e sua classificação é de 12 anos.

Na sequência, o espetáculo "Olho", também de Edgar Allan Poe, fala de um homem, que conta sua história para vários interlocutores identificados pelo pronome pessoal "vocês". Como se estivesse dando um depoimento, ele explica como e porque cometeu o crime. O personagem Iago, diz que após ouvir insistentemente o som do coração batendo ficou desesperado e acabou não encontrando outra saída senão se entregar aos policiais.

A peça que é uma adaptação do Conto "Coração Delator" de Edgar Allan Poe, é um espetáculo que busca manter a essência narrativa do conto, mantendo toda a atmosfera "noir", "policial" e terror, em que o ator propõe na maior parte de suas obras.

Com direção de Ivan Lima, a peça também mantém a classificação indicativa de 12 anos.

Caravana Poe

O projeto Caravana Poe realiza a circulação de dois solos teatrais do repertório da Companhia Teatral Oops!.. – “Olho” e “Gato Preto” – ambos adaptações de contos do escritor Edgar Allan Poe, que têm como um dos seus eixos principais de pesquisa e criação a estética do contemporâneo, com ênfase nas temáticas de suspense e terror.

Além da apresentação dos espetáculos, haverá ações formativas em cada cidade visitada pelo projeto, através de oficinas, com o intuito de compartilhar os processos criativos.

O Espaço N de Arte de Cultura fica localizado na Rua José Garcia de Souza, 692 - Jardim Imperador, em Suzano.