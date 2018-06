Cineasta suzanense produz curta-metragem sobre drama e dor

Com produção, direção e filmagem do cineasta suzanense Janderson Rodrigues e roteirização do ator Khadu Monteiro, o curta-metragem intitulado “Além da Dor”, remete o drama e trauma de uma mulher que passa por constrangimentos antes e após seu casamento por causa do ciúme doentio do seu ex-marido.

Baseado em fatos reais, algumas gravações do curta foram realizadas na Avenida Paulista em São Paulo, além de outras cenas e filmagens na cidade de Suzano. Ainda sem data definida de estreia, Janderson e Khadu, contam detalhes da produção e os desafios enfrentados na realização do enredo e na trama do filme.

Sendo o primeiro curta-metragem baseado em drama, o suzanense explica ao DS, as dificuldades enfrentadas e as experiências na condução da direção do elenco na realização do novo projeto.

“Em Suzano estamos gravando diversas cenas, sendo a da floricultura, cemitério, em uma van e por fim em uma casa, ou seja, são 80% das cenas gravadas na cidade e o restante em São Paulo. Como é o meu primeiro drama que estou dirigindo, ainda não temos data de lançamento da estreia, pois a pós-produção deve demorar em torno de dois meses até chegar no produto final”, enfatiza.

Com 11 pessoas envolvidas no projeto, a personagem Any, interpretada pela atriz paulistana, Tracy Esther, irá viver o sofrimento de passar pelo processo de separação, além dos constrangimentos e traumas do ciúme do ex-companheiro, que também será interpretado pelo roteirista Khadhu Monteiro.

“Realizei diversos estudos como atriz e criei uma linha do tempo da personagem, que ao longo do processo passa pelas dificuldades e contatos sociais e não consegue trabalhar por conta do ciúme do marido. Ela acaba se aprisionando, coisas que muitas mulheres passam e não conseguem lidar ou denunciar o seu relacionamento abusivo”, relata a atriz.

Com propostas de participarem de festivais após o lançamento do curta, Janderson diz que as expectativas são positivas para o próximo ano. “Pra mim é uma coisa nova - por ser drama-, e com isso, haverá outro público para ser alcançado em outro nicho na minha carreira como cineasta e diretor, sem contar, que o final do roteiro escrito pelo Khadhu é surpreendente. Aliás, lembro quando ele me apresentou a história, fiquei impressionado por saber que fui escolhido por causa da minha sensibilidade do meu trabalho. É sem dúvidas uma experiência nova e importante na minha carreira como diretor”, afirma.