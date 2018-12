Cineteatro recebe programação especial infanto-juvenil nesta semana

Crianças e jovens que gostam de cinema poderão conferir nesta semana uma programação diferenciada no recém-inaugurado Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado no número 70 da rua Paraná, no Centro. O espaço cultural, que tem capacidade de receber até cem pessoas, oferece três filmes voltados a este público. Serão duas sessões para cada longa-metragem: às 9h30 e às 14h30.

Terça-feira

Para começar, nesta terça-feira (18), será exibido o blockbuster de sucesso mundial “Os Vingadores: Guerra Infinita”. O filme retrata a luta dos super-heróis da Marvel, que contam com a ajuda dos Guardiões da Galáxia, contra o plano maligno do vilão Thanos de prejudicar a vida de bilhões de humanos.

Quarta-feira

Já no dia seguinte (19), “Os Incríveis 2” toma conta da telona do Cineteatro. Sequência de um dos maiores sucessos da Disney, o filme é focado na mãe da família, Helena Pêra, que é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher Elástica, enquanto seu marido Roberto, o Senhor Incrível, tem que ficar em casa para cuidar dos três filhos.

Quinta-feira

E na quinta-feira (20/12), “Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível” será o filme do dia. O longa relembra a história de um dos principais personagens infantis, o Ursinho Pooh, e retrata o reencontro do inesquecível Christopher Robin, que cresceu e se tornou um homem de negócios, com os adoráveis animais da floresta fictícia "Bosque dos 100 Acres".

Sessões

As sessões são oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Cultura. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4747-4180.