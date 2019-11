Com recursos próprios, pais de autistas realizam ‘brincoterapia’

A palavra fraternidade pode resumir o significado da ONG União Família Azul (UFA). Criada em 2016, por mães e pais de crianças e jovens autistas, a entidade tem como objetivo principal a troca de informações sobre o Transtorno de Espectro Autista (TEA) e o desenvolvimento de atividades lúdicas e esportivas aos assistidos pela entidade. Hoje, são mais de 190 voluntários (mães e pais) de diferentes regiões de Suzano.

De acordo com a voluntária da UFA, Bruna Silva, o projeto realizado no complexo poliesportivo tem um único propósito: permitir o acesso de mães e pais a um método terapêutico gratuito, além de oferecer auxílio quanto às dúvidas decorrentes ao transtorno neurológico.

“Muitas crianças não fazem (terapias), porque não tem recursos financeiros. Por isso, a gente (UFA) se reuniu para oferecer esse método de tratamento. É pouco, mas eles amam o que é desenvolvido. São atividades para não causar nenhum tipo de incômodo, e sim alegria para eles”, pontuou. “Olha a UFA é essencial na vida do meu filho. Ela é essencial para inclusão do meu filho, que é autista e raro. Sem a UFA, eu não consigo imaginar ele se socializando como ele merece. Sem ela não sei o que de nos”, Lilian Caroline da Silva Carvalho.

Os atendimentos da UFA ocorrem semanalmente às sextas-feiras, das 20 às 22 horas, para crianças e jovens de 2 a 14 anos, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, no Centro. No local, as crianças e jovens desenvolvem atividades físicas, lúdicas e também ações culturais.

Novos voluntários

Os interessados em participar da UFA ou tornar-se um novo voluntário, para poder desenvolver outras atividades terapêuticas para os assistidos, pode entrar em contato com as coordenadoras da entidade: 9-4939-0826 (Clarice) e 9-7557-1780 (Paula).