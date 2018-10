Estado abre inscrições para edital do programa Pontos de Cultura

A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo lançou nesta semana, o edital de chamamento e premiação dos Pontos de Cultura.

O programa premiará 544 iniciativas culturais - 94 a mais do que na última edição -. Do total, 144 iniciativas receberão a premiação no valor de R$ 60 mil reais e 400 receberão a premiação em forma de Kits Culturais (Kit Audiovisual ou Kit Musical). O programa realizou sete fóruns regionais, e o TEIA - Encontro Estadual de Pontos de Cultura - será realizado no mês de dezembro de 2018. O programa conta ainda com 52 agentes mobilizadores Cultura Viva.

Por meio de repasse de recurso para as 144 iniciativas, 100 prêmios serão distribuídos para entidades culturais sem fins lucrativos com constituição jurídica e 44 prêmios para Coletivos Culturais sem constituição jurídica, com atuação reconhecida pelas boas práticas sociais no campo artístico cultural comprovadas há pelo menos três anos.

"Avançar mais uma etapa e lançar este edital é um reflexo do trabalho da secretaria em expandir iniciativas culturais não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil. Trabalhamos para fortalecer a ideia de que a cultura deve falar com todos e contribuir para transformar comunidades", celebra Romildo Campello, secretário da Cultura do Estado.

As premiações atendem as ações estruturantes da Política Nacional Cultura Viva, que têm como objetivo assegurar e ampliar o protagonismo da diversidade cultural do Estado de São Paulo. A política também busca garantir o acesso aos meios de fruição e difusão cultural, para potencializar energias sociais e culturais e dar vazão à dinâmica própria das comunidades, entrelaçando-as e desenvolvendo uma cultura cooperativa e transformadora.

"Sabemos o quão importante são as atividades realizadas por esses coletivos culturais e, por isso, priorizamos em contemplar, pela primeira vez, esses coletivos. A grande diversidade da cultura brasileira e o trabalho de artistas de todas as áreas só têm a ganhar com a expansão e consolidação do programa", afirma.

Para participar, as iniciativas culturais deverão comprovar a realização de atividades relacionadas com as ações estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva.

O edital está disponível no site http://www.proac.sp.gov.br/pontosdecultura/principal/. As inscrições vão até 1º de dezembro.