Humorista Marcio Pial retorna a Mogi, nesta sexta-feira, com o stand up '4.0'

O comediante e dançarino, Marcio Pial, retorna ao Centro Cultural de Mogi das Cruzes para a apresentação do stand up "Marcio Pial 4.0".

O evento que será realizado nesta sexta-feira (18), às 20 horas, contará as histórias de vida do humorista de uma forma inusitada e divertida, argumentando assuntos do cotidiano e acontecimentos pessoais e familiares do artista.

"Vou abordar as minhas peculiaridades, desde a infância até a vida adulta, atingindo a atmosfera do riso, além de levar entretenimento e muito humor para o público, com uma expressão corporal diferenciada", afirma o comediante.

Humorista

Conhecido por misturar comédia, hip hop, improviso e acrobacias com uma expressão corporal diferenciada, o comediante paulistano, Marcio Pial, teve seu espetáculo de comédia elogiado pela crítica do jornal Folha de São Paulo em 2013.

Além disso, também participou de grandes festivais do País, como: Palhaçaria, Festival Mundial de Circo, Festival de Humor, Risadaria, Circuito Cultural Paulista e a Virada Cultural.

Dentre as companhias de circo e teatro, o humorista atuou no Circo Fractais, Cia K, Circo Escola Picadeiro, Pia Fraus, Parlapatões e Circo Roda Brasil, no qual viajou pelo Brasil com o espetáculo "Stapafurdyo".

Cinema

Outro destaque do artista, são suas participações em longas metragens de filmes nacionais, como: "Acquaria" de Sandy e Junior, "Linha de Passe" de Walter Salles e o filme "Tudo que Aprendemos Juntos", com direção de Sergio Machado.

Atualmente, Pial, viaja pelo Brasil com seu novo espetáculo de comédia, o Rebobinando - Humor, Dança e Improviso.

Em seu show, que será realizado em Mogi, a classificação indicativa é de 14 anos. Os ingressos no valor de R$ 15 podem ser retirados no local ou até mesmo com antecedência pelos telefones (11) 99579-1642 ou 99992- 2500.

Serviço

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 - Centro.

Outras informações no site culturamogi@pmmc.com.br.