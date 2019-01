Ingressos gratuitos serão distribuídos para o espetáculo 'Palavra de Stela'

A partir desta terça-feira (22), começam a ser distribuídos os ingressos para o espetáculo teatral "Palavra de Stela", que faz parte da programação do 6º Festival de Verão de Mogi das Cruzes. Os interessados devem retirar os ingressos pessoalmente no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, de terça-feira a sábado, das 8 às 18 horas.

A peça teatral recebeu apoio do ProAC - Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo - e será apresentada no dia 1º de fevereiro, às 20 horas, no Theatro Vasques. Com direção e dramaturgia de Elias Andreato, o solo aborda vida e obra da poetisa Stela do Patrocínio, que é interpretada por Cleide Queiroz, indicada ao Prêmio APCA 2017.

Nascida em 1941, Stela do Patrocínio foi internada no Centro Psiquiátrico Pedro II, aos 21 anos, quando diagnosticada como psicopata e esquizofrênica. Quatro anos depois, foi transferida para a Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, onde permaneceu até sua morte, em 1992.

Durante seus anos de isolamento, Stela desenvolveu um discurso poético. Seu “falatório”, carregado de angústias, retrata a rotina manicomial e, sobretudo, revela sua visão da vida, do mundo e de si mesma.

Elias Andreato escreveu o texto especialmente para Cleide Queiroz. Com 50 anos de carreira em teatro, cinema e televisão, a atriz traz uma relação muito pessoal com a temática proposta, pois é uma mulher negra que durante sua adolescência conviveu com a internação de sua mãe esquizofrênica.

"Por meio da fala de Stela do Patrocínio, pretendemos levar o espectador a uma reflexão acerca da visão que temos sobre loucura e lucidez, bem como chamar sua atenção para como a sociedade enxerga a diferença e lida com o outro", diz Elias Andreato.

A criação do espetáculo tomou por base o registro em áudio da obra de Stela do Patrocínio realizado, na década de 1980, pelas artistas plásticas Neli Gutmacher e Carla Guagliardi, posteriormente transcrito e organizado por Viviane Mosé, no livro "Reino dos bichos e dos animais é o meu nome".

Após a apresentação, Cleide Queiroz conversará com o público sobre o processo de criação da peça e sobre a temática abordada.

Elias Andreato

Ator e diretor, com mais de 45 anos de carreira teatral. Seus trabalhos mais recentes na direção são: "O Louco e a Camisa", de Nelson Valente, com Rosi Campos, Leonardo Miggiorin, Priscilla Squeff, Guilherme Gorski e Ricardo Dantas (2018); "Help", de sua autoria, com Maria Pinna e Eduardo Ximenes; "Esperando Godot", de Samuel Beckett, com Claudio Fontana, Clovys Torres, Raphael Gama e Guilherme Bueno; "Isadora", de Melissa Vettore; "Dona Bete", de Fauzi Arap, codirigido por André Acioli; "Sou Toda Coração" com Débora Duboc; "A Graça do Fim", com Nilton Bicudo; "Elza & Fred", com Sueli Franco e Umberto Magnani; "Rei Lear" de William Shakespeare tradução e adaptação de Geraldo Carneiro, Solo de Juca de Oliveira; "Meu Deus!", de Anat Gov com Irene Ravache, Dan Stulbach e Pedro Carvalho; "Florilégio Musical II - Nas Ondas do Rádio", com Carlos Moreno, Mira Haar e Adriana Fonseca; "Jocasta", com Débora Duboc; "A Casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca com Walderez de Barros, Patrícia Gasppar, Mara Carvalho, Victória Camargo, Bruna Tedy, Tadiana de Marca, Isabel Wilker e Fernanda Cunha; "Eu Não Dava Praquilo" de Cássio Scapim e Cássio Junqueira com Cássio Scapim.

Atriz

Iniciou sua carreira em meados dos anos 50. Estreou profissionalmente na Cia. Paulo Autran, em 1969, com "Morte e vida Severina", de João Cabral de Melo Neto, sob a direção de Silnei Siqueira. Participou de espetáculos do Teatro Popular do Sesi, como: "O Poeta da vila", "A falecida", "O santo milagroso", "Chiquinha Gonzaga", "O mambembe".

Foi indicada na categoria melhor atriz aos prêmios APCA 2017 por "Palavra de Stela" e Shell 2001 por "Gota d’água" (direção de Gabriel Villela). Foi premiada no Festival de Cinema do Fortaleza pela atuação no longa-metragem "Domésticas", de Fernando Meirelles e Nando Olival.

Os ingressos podem ser retirados até o dia 1º de fevereiro, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360 - Centro. Informações no telefone 4798-6988.