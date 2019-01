Integrantes do Teatro da Neura contam as novidades de 2019 no 'DS Entrevista'

Trazendo uma programação recheada de novidades de peças teatrais e circulação em várias cidades no Estado de São Paulo, o Espaço N de Arte e Cultura (Teatro da Neura), apresentou novidades para 2019 em mais um "DS Entrevista", realizado, nesta terça-feira (8), durante a transmissão ao vivo na página oficial do Diário de Suzano no Facebook.

Os convidados da vez, foram os diretores do grupo, Fernandes Júnior (Cidão) e Tuane Vieira, que também é atriz do Neura. Na oportunidade, os entrevistados contaram as novidades dos 15 anos de fundação do Neura, que será comemorado em maio deste ano.

No início da entrevista, eles fizeram um balanço sobre as apresentações e espetáculos realizados ao longo de 2018. Segundo Tuane, cerca de 5 mil pessoas circularam no espaço cultural no decorrer do ano.

"Foi incrível, principalmente porque conseguimos sair com alguns espetáculos em outras cidades. Sem contar que, a maioria do nosso público está atrelado em nossa circulação nas escolas por conta de ações culturais como o ProAc. Estamos começando a colher os frutos dessa insistência", comenta.

Com a expectativa de aumentar o número de público comparado ao do ano passado, o grupo está planejando uma programação especial, tanto na sede localizada em Suzano como em outras cidades de São Paulo. A iniciativa é em comemoração dos 15 anos do Teatro da Neura, que será realizado em maio. Outra novidade também revelada durante a entrevista é a de uma nova direção na equipe que ainda não foi revelada.

O grupo que atualmente conta com uma equipe de 19 integrantes, desde atores, atrizes, direção, assessoria de imprensa, equipe de produção, entre outros, precisa do apoio de colaboradores para dar andamento nos processos de pesquisa e, principalmente nos espetáculos.

"Como somos um grupo ativo, realizamos cerca de 4 apresentações por ano e precisamos de uma equipe grande para movimentar toda essa estrutura. Por isso, é tão importante ter o apoio para mantermos o espaço aberto e viabilizar as viagens que o elenco precisa fazer", acrescenta a atriz.

Além da comemoração de aniversário, outras novidades foram citadas, como o lançamento de um podcast para liberação de conteúdo e o evento Samba do Seu Zé, em celebração aos 4 anos do espaço . "A ideia é unir todo mundo para fazermos um samba e celebrar o carnaval", enfatiza o diretor, Fernandes Júnior.

Na próxima quarta-feira, dia 16, o espaço retorna com suas atividades.

Aqueles que se interessarem, podem comparecer ao local (Rua José Garcia de Souza, 682, Jardim Imperador) e realizar a inscrição.

A idade para participar é acima de 14 anos, e os menores devem estar acompanhados de um responsável.