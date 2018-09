Jéssica Kiomi e Irineu Junior falam ao DS sobre a seletiva do Miss São Paulo

A modelo e vencedora do Miss Suzano 2018, Jéssica Kiomi Hisato, e o fotógrafo e organizador do concurso, Irineu Rodrigues Lavoura Junior, foram os entrevistados, dessa quarta-feira (19), do programa "DS Entrevista". Na oportunidade, a entrevistada comentou sobre a expectativa para a seleção do Miss São Paulo 2019, que acontece no dia 13 de outubro e deverá eleger uma candidata para o concurso nacional do Miss Brasil Be EMotion 2019.

Irineu Junior enfatizou também como surgiu a realização do concurso na cidade e a importância dessa iniciativa para o Alto Tietê. "A ideia de realizar este concurso surgiu quando comecei a fotografar modelos e realizar concursos internos na minha própria página no Facebook. Através do apoio do Jonathan Vilela e da Prefeitura de Suzano, com supervisão da representante do Miss São Paulo, Lilian Moreira Silva Bizinoto Capeletti Santana, que o projeto de fato saiu do papel", comenta.

Com isso, o Miss Suzano 2018, realizado em agosto, concedeu a modelo suzanense a vitória em poder representar a beleza nipo-brasileira da cidade suzanense na maior rede de concursos do Brasil. O evento intitulado "Be EMotion" foi realizado no último dia 15, porém, os nomes das candidatas selecionadas ainda não foram divulgados. "Ficar entre as 50 candidatas para o Miss São Paulo é incrível. Estamos tendo toda preparação de oratória, passarela e está sendo super bacana. Espero poder representar a cidade e principalmente a cultura japonesa", afirma a modelo.

Além da novidade sobre a seletiva estadual, o fotógrafo pontuou um possível projeto para tornar Suzano uma sede para o concurso Miss São Paulo e a possibilidade de levar o concurso de beleza para outras cidades do Alto Tietê. "É um sonho tornar Suzano sede do Miss São Paulo, sei que é difícil, mas não é impossível. Estrutura na cidade é o que não falta, e trazer esse concurso final será uma oportunidade única para região."Realizaremos no próximo ano, um concurso no porte do Miss Cerejeira e não tenho dúvidas que será o maior e o melhor de Suzano. A ideia, é levar o concurso de beleza para todas as cidades do Alto Tietê para escolherem outras candidatas para participarem da seleção", explica o fotógrafo.

"Estou muito feliz de estar vivendo este momento e agradeço a todos que me ajudaram. Acredito que sem o apoio de vocês eu não teria chegado até aqui", agradece Jéssica.