Museu Padre Eustáquio promove Cine Debate sobre Direitos Humanos

Neste sábado (15), às 15 horas, o Museu Padre Eustáquio, em Poá, promoverá um Cine Debate com a exibição do filme: “O Menino e o Mundo”, produção brasileira dirigida por Alê Abreu e que concorreu ao Oscar de melhor animação em 2016.

A atividade gratuita integra a campanha #Sonharomundo, promovida pela Secretaria de Estado da Cultura com o objetivo de comemorar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O convite para participar da campanha partiu do Sistema Estadual de Museus (Sisem-SP). Pela primeira vez, o Museu Padre Eustáquio integra a programação que começou no dia 10 e terminará no dia 16 deste mês. Após a exibição do filme, as crianças poderão participar de atividades lúdicas promovidas pelo grupo Amigos do Museu Padre Eustáquio relacionadas ao tema como desenhos e pinturas, enquanto que os jovens e adultos serão convidados a discutir os direitos humanos, saber identificá-los e desmistificar alguns preconceitos existentes.

Os visitantes terão ainda a oportunidade de conhecer o acervo permanente do museu. Os resultados produzidos durante o Cine Debate serão expostos no local durante o mês de janeiro.

Este tema tem sido uma preocupação do papa Francisco. No último dia 10 durante a abertura de uma conferência na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, o pontífice fez um apelo para que as instituições coloquem “os direitos humanos no centro de todas as políticas, mesmo se isso signifique caminhar contracorrente”. Padre Eustáquio, o primeiro vigário de Poá, que está a um passo de se tornar santo pela Igreja Católica, por ser um missionário da “Saúde e da Paz”, pregava aos fiéis a prática da caridade como forma de enfrentar as desigualdades sociais.

A agenda para visitações de grupos e escolas para o próximo ano já está aberta. Para 2019, outras ações semelhantes serão realizadas como o Dia da Selfie no Museu, a Semana Nacional dos Museus, Jornada do Patrimônio, entre outras. O objetivo, segundo a coordenação, é ampliar a missão do espaço que tem papel fundamental de reflexão e de transformação social no município. O Museu, que integra a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Poá, também fica aberto todo terceiro sábado de cada mês, das 14 às 18 horas, para visitas monitoradas. Informações: 4638-2205.

Sobre o Sonhar o Mundo

Realizada desde 2015, a Campanha “Sonhar o Mundo” busca articular os museus paulistas em torno de ações ligadas aos Direitos Humanos, dando visibilidade ao tema a partir de programação cultural, educativa e de comunicação nas mídias sociais.

O evento será bi Cine Debate, às 15 horas, noMuseu Padre Eustáquio, situado na Avenida Vinte e Seis de Março, s/n – Largo da Matriz, Poá SP. O evento é gratuito. Mais informações: www.facebook.com/museupadreeustaquiopoa.