Natal Solidário presenteia 6 mil crianças em situação de vulnerabilidade

A terceira edição do Natal Solidário iniciou nesta quinta-feira (12) as entregas dos presentes arrecadados durante a campanha de apadrinhamento. Pelo menos 6 mil crianças serão presenteadas neste ano pela iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que no último mês mobilizou parceiros voluntários para a doação de calçados e roupas. A primeira-dama Larissa Ashiuchi acompanhou o primeiro dia de entregas no Parque Cerejeiras.



A campanha tem o objetivo de levar um momento especial às crianças em situação de vulnerabilidade, por meio das entidades parceiras cadastradas no Fundo Social. Até o fim do mês, mais de 75 entregas estão agendadas em instituições por todo o município. O projeto já beneficiou 5 mil crianças nos anos de 2017 e 2018, e agora alcança o mesmo índice em uma única edição.



O Natal Solidário deste ano teve início em meados de outubro e contou com a participação voluntária de mais de quatro mil suzanenses que se comprometeram a apadrinhar uma ou mais crianças, doando um par de calçados e roupas. A arrecadação foi até o início deste mês, sendo que agora as entregas às entidades vão até o dia 23 de dezembro.



Para a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a campanha já é uma ação consolidada no Natal suzanense. “Este é um projeto especial desenvolvido em parceria com cada munícipe que apadrinhou uma criança de nossas entidades. Isso mostra que a união é capaz de fazer a diferença, promovendo um momento especial para os pequenos. Fico muito feliz com a crescente adesão às nossas atividades, demonstrando a seriedade e compromisso do nosso trabalho”, disse.



Vale lembrar que o Fundo Social promove ações ao longo de todo o ano e está aberto à contribuição dos munícipes, como na doação de alimentos destinados às famílias vulneráveis, a entrega de ração aos animais de entidades parceiras, a importante Campanha do Agasalho e a estreante Troca do Bem, que começou neste ano com o objetivo de defender causas sociais e oferecer mais dignidade às famílias suzanenses.