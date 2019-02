A folia está garantida na Vila Sopreter, região central de Poá. A Associação Cultural Opereta irá para a quarta edição do carnaval de rua, que acontece na Praça Afonso Carlos Fernandes, a partir das 14 horas.

No evento destinado a todas as idades terá as tradicionais marchinhas, mas também outros ritmos mais percussivos, como axé e samba. A atividade é gratuita.

O 4º Carnaval Opereta terá oficina de máscaras, para aqueles que não sabem que fantasia usar no penúltimo dia da festa do Rei Momo.

O professor Claudio Domingos Fernandes será o responsável pela oficina. A praça também contará com barracas de comidas e bebidas e vendas de produtos da associação. O valor arrecadado será destinado para a manutenção do Espaço Cultural Opereta.

Neste ano haverá ainda um concurso de fantasias para aqueles que capricharem no visual descontraído e descolado para todos os gêneros.

A cantora e compositora Cristoilma Rego já confirmou presença para animar o público. O show começa às 17 horas. A expectativa é reunir cerca de 500 pessoas durante todo o período do evento, segundo os organizadores.

A festa tem previsão de término às 20 horas.

Os pais também podem levar os pequenos para se divertirem de forma saudável e tranquila. Haverá matinê para as crianças, que serão embaladas por ritmos dedicados ao público infantil, com muita animação.

A Praça Afonso Carlos Fernandes fica localizada na quadra das ruas Dr. Emílio Ribas e Ana Nery, próximo ao prédio da antiga Telefônica/Vivo, a dez minutos da Estação Poá, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).