Opereta apresenta neste sábado trabalhos das oficinas culturais no Teatro Municipal

A Associação Cultural Opereta fará uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos nas Oficinas Culturais.

O evento será realizado neste sábado (20), a partir das 18 horas, e marca também a reabertura do Teatro Municipal de Poá, fechado para readequações. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.

Ao longo de quatro meses, os instrutores da Opereta desenvolveram diversas oficinas culturais, graças aos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad), da Prefeitura de Poá.

As aulas foram de percussão, interpretação (teatro infantil e infanto-juvenil), cantigas e brincadeiras, flauta, violão, violino, canto e coral, cultura digital. Cerca de 130 alunos participaram das oficinas neste ano.

Com o término das atividades de 2018, os alunos e os professores são chamados a apresentar ao público, uma amostra dos trabalhos desenvolvidos neste período. Quem for ao Teatro Municipal vai se encantar com as crianças que prepararam pequenos shows de cultura popular brasileira, nas áreas de música, dança e teatro. Até um curta-metragem será exibido com base nas técnicas e discussões desenvolvidas no Espaço Cultural Opereta e também no Serviço Social Batuíra, instituição parceira da associação.

As oficinas foram desenvolvidas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, moradoras de Poá, de forma gratuita, devido a aprovação do projeto da Opereta pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Para a coordenadora Lidiane Santos, o processo realizado cumpriu o objetivo de promover acesso à cultura a esta faixa etária tão carente.

"As oficinas culturais realizadas pela Associação Cultural Opereta cumpriram com o propósito de cultivar, fomentar, estimular e dar acesso a crianças e adolescentes ao universo artístico da música, do teatro, da cultura popular brasileira, e ainda o resgate das cantigas e brincadeiras da infância. Sabemos que esse direito deveria ser legitimado a essa população, e neste sentido, fomos e somos instrumentos desse processo tão rico de troca de conhecimentos e encantos pelo violino, pela flauta, para atuar e para brincar. Temos a certeza que cumprimos com excelência a finalidade do projeto financiado pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e de nossa missão institucional".