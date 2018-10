Projeto ‘A Música Venceu’ chega a 9ª edição com maestro João Carlos Martins

O nono concerto do projeto "A Música Venceu", aconteceu nesta terça-feira (30) na Escola Estadual (E.E) Jussara Feitosa Domschke, no Jardim Portugalia, e contou com a presença ilustre do maestro João Carlos Martins, que veio acompanhado da Orquestra Filarmôrnica Bachiana Sesi-SP. Cerca de 80 alunos da unidade, que fazem parte do projeto, apresentaram peças contemporâneas e clássicas para a platéia mista de pais e amigos.

O projeto, que é uma parceria entre a Fundação Bachiana, a Clariant e a unidade escolar, oferece aulas gratuitas de violino, violoncelo, percussão, cantos e coral. Mais de 100 crianças participam das aulas que são ministradas todas as segundas, terças, quartas e quintas-feiras, sempre no contraturno do aluno.

O professor e coordenador do projeto, Anderson Lacerda, ressaltou o bom desempenho dos alunos na apresentanção e enumerou as prioridades para o próximo ano. "O projeto já acontece há nove anos e uma vez por ano o maestro vem avaliar com está o andamento e o progresso dos alunos. Essa apresentação é muito imporatnte pois assim conseguimos mostrar o trabalho que estamos fazendo durante o ano todo", diz.

"Para o próximo ano vamos continuar com esse trabalho, que é um trabalho de base para a formação do jovem através da música e se possível, ampliar o número de atendimentos e o repertório musical", acrescenta.

Em entrevista exclusiva ao DS, João Carlos Martins, comentou sobre a evolução dos alunos e diz que no começo do projeto, cogitou desistir. "Esse projeto, nos três primeiros anos, eu fui o primeiro a falar para a Clariant que não iria continuar porque não adimito uma empresa colocar recursos em um projeto que eu via dificuldades pela frente. Hoje, esse projeto é um orgulho para Suzano e para São Paulo, porque conseguiu chegar em uma excelência musical", elogia o maestro.

Ele também salienta a importância do projeto no quesito social. "Não é só a desenvoltura musical que conta. Tem crianças que enxergam no projeto, a luz no fim do túnel. Outras entram no quesito de inclusão social. O mais importante é que você está afastando todas essas crianças do mau caminho", explica. "Sempre digo que a música explica que Deus existe, então eu fico profundamente feliz de ver o resultado do projeto, que começou do nada e hoje é uma realidade. Isso é muito satisfatório para minha carreira. A realização é você conseguir transferir para a criança tudo aquilo que a música lhe ofereceu", diz.

O diretor da escola, Jefferson de Souza, destacou a importância do projeto para a escola e para os alunos. "Além de incentivar o protagonismo juvenil, ele possibilita abir um novo horizonte para quem deseja seguir carreira. Prega disciplina, que é importante, pois reflete nos estudos e no ambiente escolar".