Projeto 'Memória Viva' prestará homenagem a educadores de Suzano

A Secretaria de Cultura de Suzano vai realizar neste mês mais uma edição do projeto Memória Viva.

Desta vez, serão homenageados dez educadores de Suzano, em referência ao mês dos professores. A iniciativa tem por objetivo recuperar informações relevantes da memória social da comunidade, ressaltando o protagonismo de pessoas na construção da história da cidade.

Os nomes dos agraciados serão conhecidos apenas na cerimônia, marcada para o dia 25 (quinta-feira).

O projeto exalta personalidades que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento e a história de Suzano, atuando nas mais diversas áreas, como agricultura, saúde, educação, artes, imprensa, comércio, indústria, esportes, política, religião, entre outras.

Esta edição do Memória Viva, em especial, será em comemoração ao mês dos professores, e dez educadores receberão a homenagem. De acordo com a coordenadora do projeto, Rita Paiva, as escolhas foram feitas por alunos que estudaram com os mesmos e munícipes que mencionaram seus nomes há algum tempo para a pasta municipal. “Recebemos indicações na Secretaria de Cultura sempre que é realizado o evento e assim vamos criando um cadastro”, explica.

Lançado em 2008 pela Prefeitura de Suzano, o projeto que resgata o legado de homens e mulheres para a história do município foi retomado em abril de 2017 pela atual gestão.

A cerimônia de homenagem aos educadores será a quarta desde o ano passado e ocorrerá em 25 de outubro, às 19 horas, no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, localizado na Rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro, com entrada franca.