Projeto Verão 2019 leva Cultura e movimenta bairros de Poá

A Secretaria de Cultura de Poá realiza até o início de março o projeto Verão 2019.

A equipe da pasta já passou por Calmon Viana e Cidade Kemel e no próximo sábado (23) estará no Jardim Débora, das 14 às 18 horas, com muita dança, música, mágica, circo e diversão para os moradores do bairro.

Segundo a Secretaria de Cultura, o objetivo do projeto Verão 2019 é promover melhorias na qualidade de vida da família poaense por meio de iniciativas socioculturais, recreativas, despertando o amor às tradições e brincadeiras lúdicas.

De acordo com o secretário de Cultura, Mario Sumirê, o projeto futuramente será referência na oferta de lazer com qualidade nos bairros. “Com boas ideias e sem onerar a municipalidade vamos de encontro com as necessidades e desejos principalmente das crianças”.

Mais informações sobre o projeto Verão 2019 podem ser obtidas pelo telefone 11 4638-8804.