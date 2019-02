Projeto 'Vivências Culturais' tem 800 vagas em oficinas e atividades

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano abrirá inscrições, na próxima semana, para mais de 800 vagas no projeto Vivências Culturais.

A preparação dos envolvidos nas oficinas e atividades teve início, na última segunda-feira, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Mais de cem coordenadores e profissionais de cultura associados ao projeto municipal e ao Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), realizado em parceria com o governo federal, participam de uma reunião de trabalho que terá duração de três dias para definir os desafios e as metas e debater sobre propostas para os alunos.

As inscrições gratuitas podem ser feitas em seis pontos diferentes para cursos de artes plásticas, dança, música e teatro a partir do dia 11, segunda-feira. Somadas à oferta do Pelc, iniciado em janeiro, são mais de 2 mil pessoas participando de modalidades culturais e esportivas.

No ato da inscrição, o interessado deve preencher uma ficha cadastral e apresentar cópia do documento de identidade com foto.

Os alunos que já realizaram a renovação da matrícula constam em uma lista disponível nos locais onde fazem os cursos desde 21 de janeiro. As aulas terão início no próximo dia 18, conforme constam nas escalas disponibilizadas aos praticantes.

O secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo, ressalta a importância das oficinas como integração entre o poder público e a comunidade. "São momentos que integram pessoas de diferentes locais e origens em torno do amor à arte e da busca pela criatividade, que dão voz e vez para muitas pessoas. É um dever viabilizar essas ações e um prazer realizar uma experiência de sucesso em nossa cidade", disse.

Mais informações podem ser obtidas pessoalmente nos locais de inscrição ou por meio do telefone da Secretaria Municipal de Cultura: 4747-4180.