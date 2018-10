Recital em homenagem à Chiquinha Gonzaga é realizado nesta quarta-feira em Mogi

Em comemoração ao dia nacional da Música Popular Brasileira, também conhecido como o "Dia Nacional da MPB", em que celebra e homenageia o nascimento de Chiquinha Gonzaga, os alunos do Conservatório Musical de Mogi das Cruzes realizam, nesta quarta-feira (17), às 19 horas, o recital em homenagem à compositora oficial da MPB.

O evento, com classificação livre, acontece no Theatro Vasques localizado na Rua Doutor Corrêa, 515, no Centro. Serão 34 apresentações de alunos, incluindo repertórios de piano solo, voz e violão e bandas, com músicas de MPB e eruditas de artistas consagrados, como: Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Zequinha de Abreu, Cartola, Chico Buarque, Marisa Monte, entre outros.

Além disso, a Banda CW, de Suzano, realizará uma participação especial com músicas autorais do grupo e fazendo o encerramento do recital.

O dia nacional da Música Popular Brasileira (MPB), foi criado a partir do Decreto de Lei nº 12.624, de 9 de maio de 2012, outorgado pela ex-presidente Dilma Rousseff. O dia é em homenagem a data de aniversário de Chiquinha Gonzaga, nascida em 17 de outubro de 1847, no Rio de Janeiro.

Chiquinha Gonzaga compôs diversas canções que fazem muito sucesso até os dias de hoje, além de ter servido de inspiração para outros grandes nomes da MPB, como Elis Regina, Chico Buarque e Caetano Veloso. A compositora também ficou imortalizada como a fundadora da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais.

Os ingressos para o recital podem ser retirados, até às 19 horas, ao lado do Theatro Vasques na Secretaria do Conservatório localizado na Rua Otto Unger, 49 - Centro. O valor é R$ 5,00.

Outras informações, através do telefone (11) 96552-3213, falar com a Prof ª Ruth Augusto.