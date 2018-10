Representante de Jáu recebe o título do concurso 'Miss São Paulo 2019'

Suzano foi muito bem representada na maior rede de concursos de beleza do Brasil. Mais de 12 mil pessoas acompanharam de perto a eleição da Miss São Paulo Be Emotion 2019, realizado no último sábado (13). O especial na TV Band vai ao ar no próximo sábado, 20, às 22h45.

A competição teve apresentação de Maria Eugênia Suconic com uma disputa que contou com desafios para as candidatas dentro e fora do palco. A modelo suzanense, Jéssica Kiomi Hisato, ficou entre as seis finalistas na disputa da vaga para o Miss São Paulo 2019, exibida na página oficial do Miss Brasil Be Emotion no Facebook.

Na disputa a estudante de Direito, Bianca Lopes, foi eleita Miss São Paulo Be Emotion 2019. A representante da cidade de Jaú recebeu a coroa de Paula Palhares, que ficou no top 10 do Miss Brasil deste ano. O segundo lugar, ficou para a Miss São Paulo, Marjorie Correa Angelotti, e a Miss Jundiaí, Mariana Pasqualotti Sena, que garantiu a terceira colocação do concurso.

No evento também estavam presentes o prefeito, Rodrigo Ashiuchi (PR), a primeira-dama, Larissa Ashiuchi, o fotógrafo e organizador do Miss Suzano, Irineu Júnior, e sua esposa Luana andrade.

"A Jéssica Kiomi representou nossa cidade com excelência no Concurso Miss Brasil Be Emotion, ficando entre as seis mulheres mais lindas e elegantes do Estado de São Paulo. Eu e a Larissa ficamos orgulhosos de levar o nome de Suzano para este concurso e aproveito para parabenizar a todas que participaram, inclusive a representante de Jaú (Bianca Lopes) que ficou em primeiro lugar. Parabéns à Jéssica por alcançar este patamar, levando o nome de Suzano para todo o Estado! Temos certeza que mais portas vão se abrir para ela profissionalmente depois da participação deste grande concurso.", comenta o prefeito.

Entre as perguntas feitas por um dos jurados, Jéssica, diz não ter medo de enfrentar desafios. "Estou enfrentando a quebra de paradigmas e superando os meus medos e minhas inseguranças. Sou determinada e não desisto até conseguir", disse.