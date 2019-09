Suzanense inova com vendas em estilo ‘La Casa de Papel’

Com o objetivo de empreender e inspirar as pessoas, o suzanense Victor Marcolongo Franco da Silva, de 22 anos, vende brigadeiros na região central de Suzano caracterizado como personagem da série 'La Casa de Papel'.

Em entrevista ao DS, Victor conta que está no projeto há um mês e pretende ampliar as vendas futuramente.

"Tudo começou quando li um livro chamado 'Quem pensa, enriquece'. Estava com dinheiro, trabalhava registrado, mas queria mais, ter a oportunidade de investir. E agora tenho essa chance", explica.

Início

O suzanense afirma que inicialmente vendia paçocas pela cidade, mas percebeu que não estava dando certo. Sendo assim, ele pensou em inovar.

"Quando vendi as paçocas não deu muito certo. Com os brigadeiros demorei três horas para vender 16. Quis inovar e queria passar algo para as pessoas, uma mensagem. Meus pais tinham a fantasia dos personagens da série, eu chamei uns amigos e minha irmã apoiou a ideia também".

De acordo com Victor, a caracterização com a fantasia dos personagens da série impulsionou a venda dos brigadeiros.

"As pessoas estão entrando em contato comigo e postando fotos nas redes sociais. Está crescendo".

Ensinamentos

Victor fala que o principal objetivo das vendas é passar algo positivo às pessoas.

"Quero passar uma mensagem para as pessoas, não apenas vender. O legal é interagir com todo mundo. É algo que está sendo incrível para mim, poder proporcionar sorrisos nas pessoas", diz Victor.

Críticas

Em relação às críticas, ele diz que antes de vender tinha medo do que as pessoas iriam pensar dele. "No começo eu tinha muito medo, mas agora não tenho mais. Eu fui vender apesar desse sentimento. Quero mostrar para as pessoas que tudo é possível", finaliza.