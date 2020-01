Suzano Shopping traz três peças de teatro infantil nas férias

Histórias e personagens clássicos da imaginação infantil estão na programação especial de férias do Suzano Shopping, neste mês, em três peças de teatro, a partir de sábado e até o feriado municipal, na seg?unda-feira. As apresentações são gratuitas e para crianças de todas as idades, que, ainda, no final dos espetáculos, podem participar de sessão de fotos com os personagens.

A primeira atração é “A Bela e a Fera”, no sábado (18/01), às 16h. Contada em livros, filmes e musicais, em várias épocas e releituras, o espetáculo traz a linda história da jovem camponesa que é feita prisioneira em um castelo por uma fera, que, na verdade é um príncipe enfeitiçado e que precisa de amor para voltar à forma humana.

No domingo (19/01), também às 16h, a atração do teatro infantil é “O Mágico de Oz”, com a pequena Dorothy Gale e seus amigos. A história começa quando a menina, uma órfã que vivia com os tios numa fazenda, é levada por um ciclone, com seu cachorro, Totó, até chegar à Terra de Oz. Lá, ela vai viver aventuras incríveis para descobrir como voltar para casa. No caminho, conhecerá o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde. Tem bruxa e mágico também na história, que, há gerações, encantam as crianças.

E na segunda-feira (20/01), feriado em Suzano em celebração ao Dia do Padroeiro São Sebastião, a programação do shopping prossegue com a peça “Alice no País das Maravilhas”, às 16h. O enredo cativante traz a história de Alice, uma menina curiosa que segue um Coelho Branco de colete e relógio, mergulhando sem pensar na sua toca. Ela então é projetada para um novo mundo, repleto de animais e objetos animados, que falam e se comportam como seres humanos.

As apresentações de teatro infantil ocorrem sempre no corredor da expansão do shopping (em frente à Polo Wear), têm entrada livre e incluem sessões de fotos ao final de cada peça.

O Suzano Shopping está sob comando da HBR Realty. Controlada pela Hélio Borenstein SA – Administração, Participações e Comércio, a HBR Realty atua no segmento de locação de propriedades comerciais.

A Companhia mantém mais de 78 operações no Brasil, como lajes corporativas, malls, shopping centers, hotéis, estacionamentos, galpões, Self Storage, One to One Lease, Built to Suit e Sale Lease Back. Lastreada pela tradição de sua controladora, que possui 58 anos de existência, a HBR Realty desenvolveu soluções para marcas como Bradesco, Burger King, Decathlon, Pirelli, TIM, Cinemark, Mc Donald’s, Lojas Americanas, Drogaria São Paulo, Kalunga, entre outras. Além disso, criou oportunidades de negócios em shoppings localizados em Mogi das Cruzes (SP) e Olinda (PE), e em inúmeros centros de compras que possuem a marca ComVem, com unidades em operação em diversas cidades, como Campinas, Mogi das Cruzes (3), Rio de Janeiro (3), Santos (2), São Bernardo do Campo, São Caetano, São José dos Campos (2), São Vicente, Sorocaba (2), Taubaté, e São Paulo (4), além de outros que estão em fase de desenvolvimento.