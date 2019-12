Templo budista recebe 1ª edição do Festival das Lanternas

O templo budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomoyoji recebe, neste sábado (7), das 11 às 20 horas, o 1º Festival das Lanternas. O objetivo do evento é arrecadar fundos para manutenção do local, o qual existe há 53 anos em Suzano e é considerado um patrimônio histórico e cultural. Tanto a entrada quanto o estacionamento são gratuitos.

O templo fica localizado na Estrada dos Fernandes, altura do número 1.927, no Parque Santa Rosa.

O festival vai contar com variedades gastronômicas ao público. Além da comida, o evento vai contar com apresentações de danças e artes marciais, além de bazares com artesanatos.

Às 18 horas, terá o tocar do sino, objeto que veio do Japão, e o ato simbólico para acender as lanternas.

A expectativa é que mil pessoas compareçam ao templo durante todo o evento. De acordo com uma das organizadoras, Mirian Harata, 60 voluntários estão à frente da organização do festival.

Tudo o que for arrecado no evento será revertido para manutenção do templo. "É um patrimônio importante para a cidade (templo). Vimos a necessidade de manutenção do local e surgiu a ideia de fazermos esse festival. Por isso, tudo o que for arrecadado no evento vai ser revertido para o templo. O local não serve apenas para retratar a religião budista, mas também é um patrimônio histórico e cultural para Suzano", pontua Mirian.