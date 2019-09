Troupe Parabolandos recebe espetáculo ‘Eu Sou o Seu Pai!’

O espetáculo ‘Eu Sou o Seu Pai!’ será realizado neste domingo, 15, a partir das 16 horas, no Espaço Cultural Troupe Parabolandos (localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, 570, Centro). O comedy show retrata a vida de pai e filho, com esquetes cômicas, stand up, dança e apresentação circense.

Os ingressos para a apresentação serão comercializados no dia do evento. Os valores variam de R$ 12,50 (meia) a R$ 25 (inteira). Também é possível adquirir entrada antecipadamente no site: www.sympla.com.br/omarciopial.

Apresentação

O espetáculo busca expor o amor, humor e expressão corporal, tendo como enfoque a demonstração do relacionamento entre pai e filho. A apresentação deve contar com comediantes e dançarinos, que vão mostrar a visão de ao mundo atual, em especial por causa da frequente escalada da tecnologia. Segundo organizadores, o lema do espetáculo é ‘Tecnologia, use com moderação’.

Atores

Os protagonistas do espetáculo são Márcio Pial e Vitor Hugo. O primeiro é conhecido por mesclar o hip hop, com uma expressão corporal diferente. Ele teve participações em festivais pelo país, como Palhaçaria, Festival Mundial de Circo, Festival de Humor Risadaria, Circuito Cultural Paulista etc. Também trabalho em Cias, por exemplo: Circo Fractais, Cia K, Circo Escola Picadeiro, Pia Fraus, Parlapatões e circo Roda Brasil.

Já Vitor Hugo é filho de pai comediante e mãe bailarina. O garoto se apresentou pela primeira vez aos três anos, no programa da TV aberta ‘Qual é o Seu Talento’, do SBT. É estudante de circo contemporâneo, ballet clássico e danças urbanas. Uma das apresentações ‘My Way’ ,de Kelly Severo Lúcio, foi premiado com o primeiro lugar nos festivais II Balleto Festival Nacional de Dança e Festival do Alto Tietê.