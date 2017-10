192 conselheiros de Saúde tomam posse no Centro Cultural Moriconi

O Conselho Municipal de Saúde e a pasta responsável nomearam nesta quinta-feira (5), no Centro Cultural Francisco Moriconi, os 192 novos conselheiros que atuarão na rede básica. A cerimônia contou com a presença da presidenta do Conselho, Ana Goreti Moraes dos Santos, a Ana do Badra, e o secretário de Saúde, Luís Cláudio Rocha Guillaumon. Além de representantes do Legislativo. Ao menos 24 unidades básicas serão contempladas por oito conselheiros. Cada comitê é formado por usuários, trabalhadores e gestores que objetivam analisar as demandas da UBS representada.

Ana do Badra destacou que a questão financeira sempre foi um empecilho para a evolução da saúde no município. "A dificuldade sempre se deu por esse problema, mas acredito que demos um grande passo". A presidenta, em exercício desde 2013, também elogiou a atual gestão municipal. "A administração está disposta a inserir a população no mandato”, disse. "Não tínhamos conselheiros em todas as unidades, apenas duas ou três. A população estava muito descrente e deixava de participar e fiscalizar os trabalhos. Agora vemos um interesse muito maior".

Todo o comitê é formado por 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de gestores. “Temos algumas unidades especiais que não terão conselheiros, como o Samu, Pronto-Socorro (PS) e setor de fisioterapia, porque se trata do atendimento rotativo", explicou a presidenta.

Guillaumon ressaltou o exercício em conjunto. "O SUS é o maior instrumento que demonstra a democracia", disse. "Depois que a população faz parte da gestão, percebemos a demanda direta. Estamos tentando reformar ao menos uma unidade por mês, realizamos o atendimento com horário estendido, contratamos mais médicos e vamos visitar cada uma das unidades, aos poucos, para resolver essas demandas com atenção". (M.C.)