Parcerias com Estado e União garantem 1.970 moradias desde 2017 até agora em Suzano

A Prefeitura de Suzano informa que, em sete anos, registrou um avanço expressivo na oferta de habitação para moradores de baixa renda do município. A cidade colhe os frutos de um trabalho desenvolvido em parceria com os governos estadual e federal, para que fossem proporcionadas moradias a 1.970 famílias nesse período. O trabalho, implementado desde 2017, ainda garantiu a emissão de 853 matrículas em sete localidades para legalização de propriedades, além da regularização de outros 1.380 lotes.

As primeiras entregas realizadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação ocorreram em 2018, quando 440 famílias receberam, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, as chaves das suas novas casas nos conjuntos residenciais Solar das Hortênsias e Solar das Oliveiras, localizados no bairro Jardim Fernandes, que foram viabilizadas por meio do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Já em 2019, o esforço conjunto da administração municipal com a Caixa Econômica Federal e a Cury Construtora abriram caminho para que 500 famílias do Miguel Badra Planalto e Miguel Badra Jaguari pudessem ter acesso a um novo lar no Conjunto Residencial Bosque das Flores, no Jardim Europa. No ano de 2020, outras 280 famílias foram contempladas, também por meio do “Minha Casa Minha Vida”, e iniciaram uma nova etapa de suas vidas no Residencial Nova América 1 e 2, localizados na estrada Velha Índio Tibiriçá (SP-31).

Em 2023, a prefeitura promoveu a entrega dos 600 apartamentos do Residencial Suzano II, no Jardim Europa, que foi realizada em duas etapas, em 6 de abril e 27 de novembro, beneficiando 300 famílias no condomínio A e outras 300 no condomínio B. Nesse caso, além do programa “Minha Casa, Minha Vida”, também houve apoio do programa “Casa Paulista”, do governo estadual. A finalização deste processo pôs fim a uma intensa luta travada pelo Poder Executivo suzanense para a finalização da obra, iniciada em 2015, e que foi paralisada com mais de 90% de conclusão por conta da saída da empresa responsável. Durante o intervalo, as famílias conviveram com incertezas sobre a entrega do condomínio já que, após a construtora deixar o projeto, o espaço chegou a ser invadido e um processo de reintegração de posse precisou ser realizado, em 2017, para manter vivo o sonho da casa própria.

Já neste ano, 150 moradores foram contemplados com novos apartamentos no conjunto residencial Vila Ravena, localizado na rua Mitsuharu Matsushita, no bairro Chácara Nova Suzano.