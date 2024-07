Programa internacional convida Suzano para evento da ONU

O programa internacional “Perkins School for the Blind”, que desenvolve ações em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, convidou Suzano para participar do evento que está organizando com a entidade “Lever for a Change” chamado “Toda Criança Pode Aprender: Mobilizando Apoio para Tornar a Aprendizagem Inclusiva”, que ocorrerá em setembro, durante a semana da Assembleia Geral da ONU e da Cúpula do Futuro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A Educação de Suzano foi uma das cinco escolhidas para falar no painel deste encontro.

A Perkins é referência em trabalhos educacionais voltados a alunos com deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira no mundo e, há um ano, também realiza trabalhos em Suzano. O grupo atua com o objetivo de fornecer suporte especializado, planejamento, treinamento, orientações e monitoramentos para a equipe escolar, alunos e familiares, a fim de que essas unidades consigam transformar suas práticas pedagógicas favorecendo o avanço do desenvolvimento e da aprendizagem dos seus alunos, fomentando uma inclusão efetiva e responsável.

Atualmente, a organização realiza trabalhos nas escolas municipais Victor Salviano, no Cidade Miguel Badra; Augustinha Raphaela Maida Molteni, no Jardim Natal; Abrão Salomão Domingues, no Tabamarajoara; e Antônio Marques Figueira, na região central, conferindo atendimento direto às crianças por meio de professores capacitados e uma dinâmica que inclui as famílias no aprendizado dos estudantes, sempre com um olhar voltado às potencialidades de cada um.

Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, falou sobre o convite. “Fomos convidados pela ONU para estar em Nova Iorque em setembro e falar sobre educação inclusiva na cidade de Suzano. Minha família vem da área da educação, defendemos todas as escolas e principalmente a inclusão de todos nas escolas. Fico muito feliz de eles terem identificado essa parceria que temos na cidade. Ficamos muito felizes de sermos convidados para um painel temático. Quantas cidades têm no mundo? E eles escolheram Suzano para falar um pouco sobre esse assunto”, disse Ashiuchi.