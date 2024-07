Aulas do 2º semestre começam segunda-feira com novidades para estudantes

Na próxima segunda-feira (29), os mais de 3 milhões de estudantes matriculados na rede estadual de São Paulo retornam às salas de aula para o início das atividades do 2º semestre. Assim como na primeira parte do ano letivo, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) organizou uma série de atividades e iniciativas com foco na aprendizagem de alunos do Ensino Fundamental e Médio.

No Alto Tietê, mais de 130 mil estudantes estão matriculados em 191 escolas. Veja abaixo a lista de novidades e de programas previstos para os próximos meses:

Recuperação semestral

Entre 29 de julho e 2 de agosto, as escolas dão continuidade às aulas de revisão de conteúdo para as provas de recuperação marcadas para os dias 5 e 6 de agosto, com repescagem nos dias 8 e 9 de agosto caso a escola necessite de adiamento devido a feriados ou outras circunstâncias. A primeira etapa foi antes das férias de julho. Participam alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio com média no 1º e 2º bimestre abaixo de 5 em quaisquer disciplinas do currículo. A nova nota substituirá a menor entre os dois bimestres anteriores. A recuperação também será aplicada no fim do ano para aqueles com dificuldades no 3º e 4º bimestre.

Olimpíada de Redação

Depois da matemática, é a vez da Seduc-SP testar os conhecimentos dos estudantes na escrita. A partir de 19 de agosto, estudantes matriculados entre o 6º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio participam da 1ª edição da Olimpíada de Redação das Escolas Estaduais. A competição tem como objetivo incentivar e valorizar a autoria dos alunos por meio da produção textual e contribuir para o desenvolvimento das competências previstas no Currículo Paulista. Assim como na Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais (Omasp), os estudantes vão em busca da conquista de medalhas de ouro, prata e bronze, concedidas às melhores redações.