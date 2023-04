1ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem reune mil participantes no Max Feffer neste domingo

Em comemoração ao aniversário da cidade de Suzano, a Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Suzano e a empresa Xtry, realizará no próximo dia 16 de abril (domingo) a 1ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, com largada às 7h30, no Parque Municipal Max Feffer, localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador em Suzano (SP). Ao todo, são esperados cerca de 1.000 participantes, entre colaboradores(as) da empresa, familiares e pessoas da comunidade.

“Realizar esse evento esportivo no mês em que a cidade de Suzano completa 74 anos é muita alegria para nós. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e, por isso, procuramos realizar atividades que proporcionem qualidade de vida e bem-estar para todos os participantes. Além disso, o evento vai beneficiar outras pessoas do munícipio com as doações arrecadadas”, afirma Marcelo de Mello, gerente executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.

Todos(as) os(as) participantes que completarem o percurso receberão uma medalha e os(as) três primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5km ou 10km, e os três primeiros por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também receberão troféus.

No dia da corrida haverá atrações, entre elas um espaço kids com monitores(as) para crianças com mais de seis anos se divertirem. Além disso, será realizada uma clínica de vôlei às 8h30 com as crianças, com a participação especial do Suzano Vôlei, e haverá um espaço sustentabilidade, com a venda de produtos apícolas de produtores(as) da região que integram o Programa Colmeias - iniciativa apoiada pela Suzano que promove o desenvolvimento da cadeia produtiva do mel no Estado de São Paulo e em outras localidades de atuação da companhia (Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia e Espírito Santo).

Retirada dos kits

Para confirmar a participação na Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, as pessoas que realizaram a inscrição pelo site do evento deverão comparecer no próximo sábado, dia 15 de abril, das 10h às 18h, nas dependências do Parque Max Feffer - na Arena Suzano Portão A – Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador, Suzano (SP) - para entregar a sua doação e na oportunidade retirar o seu kit para a prova de domingo.

No dia da retirada é necessário levar um documento com foto (CNH ou RG), o comprovante de inscrição e o kit doação com os itens selecionados (conforme indicado no momento da inscrição). As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade da cidade de Suzano.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros. A Suzano é guiada pelo propósito de Renovar a vida a partir da árvore. A inovabilidade, a busca da sustentabilidade por meio da inovação, orienta o trabalho da companhia no enfrentamento dos desafios da sociedade. Com 99 anos de história, a empresa tem ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br