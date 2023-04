1ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem será realizada no dia 16 de abril

Em comemoração ao aniversário da cidade de Suzano será realizada em abril, no Parque Municipal Max Feffer, a 1ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem na região. Promovida pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Suzano e a empresa Xtry, a largada do evento esportivo será no próximo dia 16 de abril (domingo), às 7h30, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador, em Suzano (SP).

Nesta primeira edição serão abertas 400 inscrições gratuitas para a população. Cada participante pode optar pelas modalidades de corrida (5Km e 10km) ou caminhada (5km). Para participar, as pessoas interessadas devem realizar o cadastro pelo site (https://minhasinscricoes.com.br/Evento/CorridadaSuzano) no dia 5 de abril - as inscrições ficam abertas até o preenchimento de todas as vagas.

De acordo com Marcelo de Mello, gerente executivo de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano, o evento, além de promover a prática de atividades físicas e oferecer lazer e bem-estar aos(às) colaboradores(as), familiares e toda a comunidade em geral, vai beneficiar pessoas da região por meio das doações. “Realizar esse evento esportivo no mês em que a cidade de Suzano comemora 74 anos é muita alegria para nós. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e ações como essa refletem diretamente na saúde e na qualidade de vida de todos os participantes, beneficiando também outras pessoas por meio dos donativos que serão arrecadados”, afirma.

A corrida leva o nome de um programa interno da Suzano, “o Faz Bem”, que atua em cinco pilares da saúde: preventiva, mental, social, física e ergonômica. Por meio do programa são desenvolvidas diversas iniciativas voltadas à saúde, segurança e bem-estar dos(as) colaboradores(as) da empresa, entre elas: programa de terapia on-line e acolhimento ao(à) colaborador(a) e seus familiares, corridas e caminhadas, pausas com ginástica laboral durante a jornada de trabalho, espaços de convivência para interatividade e um programa de bem-estar completo com desconto em diversas academias e aplicativos on-line.

Inscrições solidárias

As inscrições para a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem são solidárias. Após o cadastro pelo site da corrida, a confirmação da inscrição será feita por meio da doação de um kit com itens de higiene ou alimentos não-perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade da cidade de Suzano.

“Estamos preparando um evento muito especial que vai garantir diversão, saúde e qualidade de vida aos colaboradores, às colaboradoras e toda a comunidade. Vamos encerrar a ação com chave de ouro por meio da entrega dos produtos arrecadados ao Fundo Social de Solidariedade da cidade”, diz o gerente. No dia da corrida, haverá um espaço kids com monitores(as) para crianças com mais de seis anos se divertirem. “A nossa intenção é promover um evento para toda a família e não poderíamos deixar as crianças de fora”, completa Mello.

Premiação

Todos(as) os(as) participantes que completarem o percurso receberão uma medalha de participação e concorrerão a uma bicicleta que será sorteada no dia do evento. Os(As) três primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5km ou 10km, e os três primeiros por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também receberão troféus.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papel da América Latina e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras de origem renovável. Os produtos da companhia, que fazem parte da vida de mais de 2 bilhões de pessoas e abastecem mais de 100 países, incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, canudos e copos de papel, embalagens de papel, absorventes higiênicos e papel higiênico, entre outros.