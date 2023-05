1ª Festa Pet acontece sábado e domingo

Neste sábado (6) e domingo (7), será realizada a 1ª Festa Pet em Suzano, organizada pela Paróquia São Francisco de Assis Palmeiras, em parceria com a Prefeitura. O evento acontece na rua Crispin Adelino Cardoso, 222, no bairro Recanto Feliz.

No sábado, a festa acontece das 17 às 21 horas. Já no domingo o início é com uma missa e bênção dos animais às 9h. O evento se prolonga até às 21 horas. Das 10 às 15 horas de domingo será possível fazer a adoção de cachorros.

Gilcimar dos Reis, coordenador da Paróquia e responsável pela festa, explica que domingo terá uma programação recheada. “Depois da missa vai ter apresentações, algumas Ongs vão nos ajudar. Vai ter comida e bebida durante todo o dia”. Exame de vista, teste de glicose, acupuntura e drenagem linfática serão oferecidos às pessoas que forem à festa.

Ele explica que terá um veterinário para tirar as dúvidas e fazer cadastro para castração. Terá, também, ração para que os pets possam se alimentar com petiscos. De acordo com o coordenador, entre todas as atrações durante o domingo, será feito um concurso. “O concurso vai ser do cachorro e gato que estiverem com as roupas mais bonitas”.

A entrada é gratuita, assim como todos os exames. A única cobrança a ser feita será a dos alimentos e bebidas.

Gilcimar diz que esse dinheiro arrecadado será utilizado para a Paróquia continuar com as ações sociais que faz com frequência.