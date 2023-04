1º trimestre de 2023 registra menor número de mortes no trânsito desde 2015 na região

Desde o início do levantamento, o primeiro trimestre menos mortal na região havia sido o do ano passado, com 34 mortes. Desta vez, a redução em comparação com os outros anos foi ainda maior.

Pela primeira vez no balanço, o Alto Tietê teve média abaixo de 11 mortes por mês no primeiro trimestre, ficando com 10. A região chegou a registrar 56 mortes nos três primeiros meses em 2016. Foi o pior número da série histórica.

Apesar da redução no primeiro trimestre, o comparativo do mês de março deste ano com o do ano passado mostra ligeiro aumento no número de mortes, passando de 11 para 13 – aumento de 18%. No mês passado, foram seis mortes em Mogi, quatro em Itaquá, duas em Suzano e uma em Santa Isabel.

Uma das mortes ocorridas em Suzano no mês passado foi a de um motociclista, que se envolveu em um acidente com uma van na Estrada do Portão do Honda, no Jardim Revista. O caso aconteceu no dia 18 de março – dia mais letal do último março, quando a região registrou três das 13 mortes.

Sobre os períodos em que ocorreram os acidentes fatais, seis das mortes aconteceram em finais de semana (entre sexta-feira e domingo), enquanto outras sete ocorreram entre segunda-feira e quinta-feira. Oito óbitos foram computados durante a noite ou madrugada, enquanto cinco casos foram registrados de manhã ou à tarde.

O Alto Tietê registrou 32 mortes no trânsito nos três primeiros meses de 2023. Este número é o menor no período desde 2015, conforme apontam os dados divulgados pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).