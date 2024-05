35,4% dos devedores têm de 26 a 40 anos; inadimplência de março cai 12,4%

O número de pessoas inadimplentes chegou a 8.038 em março deste ano, em Suzano. Houve uma redução de 12,04 % quando comparado ao mesmo período em 2023. A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano registrou, no ano passado, 9.035 inadimplentes no mesmo mês. Em março, 3.961 pessoas foram excluídas da lista de inadimplência.

Entre os consumidores que estão com dívidas em atraso, a faixa etária de 26 a 40 anos lidera com 35,4% dos devedores. Na sequência vem a faixa etária de 41 a 50 anos atingindo 24,5%.

Já a faixa etária acima dos 18 anos tem 16,8 % de devedores na lista, seguindo pela faixa etária de 51 a 60 anos com 12,8 % devedores e os acima de 60 anos representam 10,5% do total. A média de valores fica entre R$ 340 e R$ 500.

De acordo com o presidente da Ace, Rodrigo Guarizo, comparando os anos de 2023 com 2024, houve uma redução de 12,4% no número de devedores.

Essa redução se deve principalmente à melhora do nível de empregabilidade, fazendo com que as pessoas tenham renda e condições de negociar suas dívidas para voltar a ter crédito para futuras compras.

A ACE sempre orienta o devedor a negociar suas dívidas diretamente com o credor, evitando assim com que ele pague a terceiros e corra o risco de não ter sua dívida excluída do banco de dados de inadimplentes da Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

Os devedores podem diminuir o valor total da quando o pagamento é feito à vista. Caso o pagamento for parcelado, também é possível negociar quando estas parcelas não prejudiquem o fluxo de pagamentos que a pessoa possui ao longo de um mês.