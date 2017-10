6,7 mil suzanenses têm nomes incluídos no SCPC em setembro

Setembro se encerrou com a inclusão de 6.707 nomes no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). O número é 12,5% maior que o registro do mês anterior, agosto, quando o órgão inseriu 5.959 suzanenses ao sistema. Ao todo, 70.070 nomes já foram incluídos entre janeiro e setembro deste ano. Os dados são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

Em comparação a 2016, o último mês contou com menos inserções. No ano passado, 7.948 nomes estiveram no SCPC em setembro. O período também registrou menos exclusões de débitos. Em 2017, 41.222 dívidas foram retiradas SCPC. Já no ano passado, 46.556 foram excluídas. O mês de janeiro lidera a lista com mais pedidos de exclusão mediante o acerto de contas.

Setembro também configura o segundo mês de mais acessos de consulta ao SCPC, quando o comerciante verifica a credibilidade do comprador, com 54.836 visitas perdendo apenas para agosto, que registrou 55,1 mil acessos neste ano.

A ACE também disponibilizou dados sobre as consultas de cheques. No último mês foram verificados 46.164 pagamentos. O número cresceu em comparação ao nono mês de 2016, quando houve 45.833 analises. Contudo, a taxa de cheques devolvidos caiu de 11.423 para 9.731 devoluções.