7º Passeio Ciclístico de Suzano já está com inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana abriu nesta segunda-feira (19) as inscrições para o 7º Passeio Ciclístico de Suzano. O evento ocorrerá em parceria com o Fundo Social de Solidariedade em 22 de setembro (domingo) no Parque Max Feffer e é alusivo à Semana Nacional de Trânsito.

O prazo para se inscrever vai até o próximo dia 6 (sexta-feira) na sede da pasta (rua Dr. José Correia Gonçalves, 152 – Centro). Além de preencher uma ficha cadastral, os interessados deverão apresentar documento com foto e doar um brinquedo novo para participar oficialmente.

A concentração para o Passeio Ciclístico está programada para as 8h30 e a saída para as 9h30. O percurso envolve as avenidas Senador Roberto Simonsen, Mogi das Cruzes e Armando de Salles Oliveira, a rua Sete de Setembro e novamente a avenida Senador Roberto Simonsen, seguindo de volta ao Parque Max Feffer. O roteiro foi elaborado levando em conta questões como segurança, engenharia de tráfego e facilidade tanto para crianças como para adultos.

Os 500 primeiros inscritos terão direito a uma camiseta do evento. No Parque Max Feffer estarão à disposição do público diversas barracas de alimentação e uma feira voltada à vida saudável.

O encontro de ciclistas é alusivo à Semana Nacional de Trânsito (18 a 25/09) e ao Dia Mundial Sem Carro (22). Neste período, estão programadas ainda ações em vias públicas e nas escolas em conjunto com a Secretaria de Educação de Suzano e com o Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Para o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, a edição deste ano traz uma nova proposta, mais abrangente para a população. “Temos em vista atrair um público amplo, de todas as idades. Não queremos apenas proporcionar um espaço para a prática de atividades físicas, mas uma oportunidade para a amizade e para a conscientização do papel de cada um no trânsito”, explicou.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi, enalteceu o trabalho conjunto da administração municipal para a 7ª edição do Passeio Ciclístico. “Este é um evento voltado para todas as famílias de Suzano, que não apenas reforça a importância da consciência no dia a dia do trânsito, mas também dá chance para a solidariedade com a entrega de brinquedos a crianças de famílias que mais precisam”, disse.