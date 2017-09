8 cidades da região estão entre as 50 do Estado com maior queda de raios

O Alto Tietê tem oito cidades nas 50 primeiras colocações do ranking estadual de registro de maior incidências de raios. O novo levantamento foi divulgado pelo Grupo de Elasticidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Para elaborar o ranking, o instituto leva em consideração a densidade de descarga atmosférica por quilômetro quadrado (km²). Itaquaquecetuba é o município com maior incidência da região, com 15,33 raios por km² ao ano. A cidade ocupa a terceira colocação no Estado e o 254º lugar no ranking nacional.

Em segundo lugar, na região, está Ferraz de Vasconcelos, com 13,13 km²/ano. A cidade está na 11ª colocação do Estado. Suzano tem a terceira maior incidência do Alto Tietê, com 13,09 km²/ano. O município ficou no 13º lugar no ranking estadual. Além das três cidades, Poá, Guararema, Mogi das Cruzes, Arujá e Santa Isabel estão nas primeiras colocações do ranking do Estado.

Comparação

Comparados aos dados divulgados pelo Inpe em 2015, as duas primeiras cidades da região se mantiveram em sua colocação. A diferença é que, na ocasião, Itaquá era o município com maior incidência de raios do Estado, com 13,13 km²/ano. Mesmo com o aumento de densidade de descargas, a cidade caiu duas colocações em dois anos.

Ferraz de Vasconcelos, em 2015, estava na terceira colocação no ranking estadual. Na ocasião, foram computados 12,23 raios por km² ao ano. Suzano que tem a terceira colocação no ranking regional, em 2015, ocupava o sexto lugar no Alto Tietê e a 32ª colocação no Estado. Em dois anos, a cidade subiu 19 lugares no ranking estadual, passando de densidade de 11,09 km²/ano para 13,09 km²/ano. Há dois anos, Poá ocupava a terceira colocação (hoje está em quarto na região) e Guararema se manteve nos dois anos no quinto lugar.

Levantamento

Segundo o Inpe, o novo levantamento divulgado traz dados mais precisos sobre a incidência de raios. Isso porque ele integra diferentes tecnologias de detecção de raios em superfície.

A diferença é atribuída às limitações do levantamento anterior feito com base em dados de satélites que apresentavam restrições devido à amostragem temporal (os satélites não eram geoestacionários), eficiência de detecção (dependente do tipo de tempestade) e discriminação entre as descargas que atingem o solo (raios) e aquelas que ficam dentro das nuvens.

A cidade com maior incidência de raios no País é Santa Maria das Barreiras, no Pará, que apresenta um índice de 44,32 raios por quilômetro quadrado por ano. O Estado com maior densidade é o Tocantins, com 17,1 raios por quilômetro quadrado.