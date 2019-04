AAMAE amplia atendimento e se prepara para nova sede

A coordenadora da Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (Aamae), Eudite Dias, foi a convidada do programa 'DS Entrevista'. Ela comentou sobre a nova unidade da associação que será construída em Suzano.

A Aamae existe há cerca de 20 anos e oferece serviços sociais para mais de 150 jovens.

Por meio de uma parceria com o município e com o Centro de Referência de Assistência Social, o espaço possui cursos e oficinas.

A Aamae atende crianças de seis a 17 anos, que são dividimos em três grupos: Crianças de 6 à 9 anos; de 9 à 12; e de 12 à 17 anos. A coordenadora Eudite Dias afirmou que é gratificante fazer parte do projeto.

"A associação existe para ajudar as crianças, mulheres e adolescentes de bairros carentes que precisavam de ajuda. No momento oferecemos oficinas de computação, costura, teatro, dança, xadrez, e outras atividades", afirma.

Por conta do grande número de pessoas interessadas em participar, o espaço da Aamae acabou ficando pequeno.

Para solucionar este problema e atender mais pessoas, a associação pretende criar uma nova unidade em Suzano para receber jovens e crianças. O prédio atual será destinado apenas ao atendimento de adultos e idosos.

"Pedimos um terreno para o município, conseguimos a planta e a documentação. Agora faremos uma campanha de arrecadação para que possamos iniciar a obra. A meta é entregar a nova Aamae até o ano que vem, com dois andares e mais de mil metros quadrados, com salas de recreação e cursos", conta a coordenadora. A maioria dos jovens atendidos mora na comunidade do Portelinha, uma área de risco com muita vulnerabilidade social. A associação faz visitas na casa das crianças.

A principal regra para participar da Aamae é que o jovem frequente a escola. As crianças ficam lá de segunda a sexta. "Na Páscoa faremos uma peça com teor religioso envolvendo os três grupos de jovens atendidos. Também vamos distribuir ovos de páscoa para nossas crianças, afinal todo mundo ama chocolate. A peça será encenada para todos os familiares, que são convidados para assistir", afirma.