Abandonado, prédio do Restaurante Popular aguarda manutenção

O prédio que abrigava o Restaurante Popular sofre com estado de abandono e depredações em Suzano. O local continua desativado. Segundo comerciantes que atuam na região e opiniões de cidadãos, o prédio está sem manutenção há algum tempo.

De acordo com a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, o prédio vai se transformar em um Espaço Multiuso para sediar atividades de fomento de negócios, feiras de artesanato, feira de produtos orgânicos, atividades de start-ups, atividades voltadas ao comércio, à indústria e de apoio ao microempreendedor. Porém, 9 meses se passaram desde a afirmação e nenhuma dessas ação aconteceram.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano informou que a implantação está em fase de projeto e que irá seguir para Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos para o levantamento dos custos.

Depois é encaminhada para ser avaliada pelo Gabinete de Planejamento e Finanças para adequações orçamentárias.

"Somente depois disso é possível iniciar o processo de licitação para a realização dos serviços de adequação do imóvel, garantindo sua preservação. O prédio e terreno são do Estado e estão cedidos à Prefeitura de Suzano". Moradores e comerciantes das imediações cobram uma solução para o estado de abandono do prédio e criticam também o fechamento do restaurante.