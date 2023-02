Aberta primeira turma de hidroginástica para mulheres

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer estão formando a primeira turma de hidroginástica só para mulheres, com 50 vagas gratuitas. As inscrições começam nesta sexta-feira (10/02) e devem ser feitas de forma presencial na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, entre 8 e 17 horas. As aulas terão início em 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

No ato da inscrição, as interessadas deverão apresentar três fotos 3x4, cópias simples do comprovante de residência de Suzano e do documento de identidade e atestado médico atualizado para a prática da atividade, sendo exigida a idade mínima de 18 anos. As aulas ocorrerão sempre às quartas-feiras, às 15h40, na piscina do Parque Max Feffer, situado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.

A primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, destaca que essa iniciativa vem ao encontro da função social da prefeitura, de promover a saúde e o bem-estar do público feminino em todos os seus aspectos.

“Muitas mulheres hoje em dia sofrem com depressão ou outros distúrbios da saúde, tanto físicos como mentais. Neste sentido, a atividade esportiva tem um impacto incrível para reverter esse quadro. Por outro lado, muitas mulheres não têm acesso a essa prática e outras não sentem vontade de compartilhar uma piscina com homens. Pensando nisso, foi organizada essa turma só com alunas”, explicou.

Já o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, enumerou os benefícios que a hidroginástica pode promover para as mulheres e incentiva todas a participarem.

“É uma excelente oportunidade para as mulheres que queiram praticar atividade física, pois a hidroginástica desenvolve força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio. Vamos colocar à disposição seis das oito raias da piscina do Parque Max Feffer para essas aulas exclusivas de hidroginástica para as mulheres. Por ser feita dentro d’água, a atividade reduz o impacto sobre articulações e apresenta menor risco de lesões”, destacou.